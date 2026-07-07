El jueves, en Boston

Facundo Tello fue designado para dirigir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial

El bahiense impartirá justicia por tercera vez en esta Copa del Mundo. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán sus asistentes, mientras que Darío Herrera y Cristian Navarro completan un quinteto arbitral 100% argentino.