La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a despertar el entusiasmo de los hinchas que buscan viajar a Estados Unidos para alentar al equipo de Lionel Messi.
Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver a la Selección Argentina en los cuartos de final
Los hinchas que quieran acompañar al equipo de Lionel Messi en Estados Unidos deberán afrontar un gasto elevado: los pasajes aéreos rondan los 4.200 dólares y las entradas más económicas en la reventa parten desde los 1.500 dólares.
Sin embargo, asistir al encuentro que se disputará este sábado en Kansas implica una inversión muy importante, según un relevamiento de precios realizados por la Agencia Noticias Argentinas.
El principal gasto pasa por el traslado. Los pasajes aéreos ida y vuelta desde Argentina tienen hoy un valor mínimo cercano a los 4.200 dólares, aunque las tarifas pueden aumentar de acuerdo con la disponibilidad y la cercanía de la fecha del partido.
Cuánto cuestan las entradas para Argentina en Kansas
A ese desembolso hay que sumarle el valor de las entradas. Si bien los tickets oficiales están prácticamente agotados, todavía hay una importante oferta en las plataformas de reventa.
Actualmente, las localidades más económicas se consiguen desde los 1.500 dólares, mientras que existe una amplia disponibilidad de entradas en el rango de 1.500 a 2.000 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.
El costo total para seguir a la Scaloneta
Solo entre el pasaje aéreo y la entrada, un hincha necesita desembolsar al menos unos 5.700 dólares para vivir el partido desde las tribunas, sin contar otros gastos como alojamiento, traslados internos, comidas, seguros o eventuales compras durante la estadía.
Con estos valores, seguir a la Selección en la instancia decisiva del Mundial se convirtió en una experiencia reservada para unos pocos, aunque la expectativa por ver al conjunto de Lionel Scaloni y a Messi en busca de un nuevo paso hacia el título mantiene una fuerte demanda de vuelos y localidades.