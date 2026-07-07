Mundial 2026

Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver a la Selección Argentina en los cuartos de final

Los hinchas que quieran acompañar al equipo de Lionel Messi en Estados Unidos deberán afrontar un gasto elevado: los pasajes aéreos rondan los 4.200 dólares y las entradas más económicas en la reventa parten desde los 1.500 dólares.