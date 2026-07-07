El agónico cabezazo de Enzo Fernández para el 3-2 sobre Egipto tendrá un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Además de completar la remontada de la Selección argentina y asegurar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la conquista fue registrada como el gol número 3000 en la historia de las Copas del Mundo.
Enzo Fernández marcó el gol 3000 en la historia de los Mundiales
El tanto del mediocampista no solo selló la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. También quedó registrado como el gol número 3000 de la historia de las Copas del Mundo.
La anotación llegó en tiempo de descuento, luego de un centro de Lautaro Martínez, y coronó una reacción inolvidable del equipo de Lionel Scaloni, que revirtió un 0-2 en apenas 13 minutos.
Un lugar entre los goles históricos
Con ese tanto, Enzo Fernández ingresó a una lista muy exclusiva de protagonistas de los Mundiales. El primer gol de la historia fue convertido por el francés Lucien Laurent en Uruguay 1930, durante el partido inaugural frente a México.
El gol número 1000 llegó en el Mundial de Argentina 1978 por intermedio del neerlandés Rob Rensenbrink, mientras que el tanto 2000 fue obra del sueco Marcus Allbäck durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.
Un gol decisivo para la clasificación
Más allá del valor estadístico, el tanto tuvo un peso determinante en el desarrollo del torneo. Argentina estaba al borde de la eliminación tras quedar dos goles abajo frente a Egipto, pero logró cambiar la historia con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.
La victoria permitió al vigente campeón del mundo avanzar a los cuartos de final y mantener intacto el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.
La ilusión sigue en marcha
El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su camino en el Mundial 2026 luego de una de las remontadas más impactantes del certamen. El gol de Enzo Fernández quedó asociado tanto a la clasificación argentina como a un nuevo hito en la historia de las Copas del Mundo.
Ahora, la Albiceleste espera rival para los cuartos de final, con la ilusión de seguir avanzando en la búsqueda de un nuevo campeonato.