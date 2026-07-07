El final del triunfo de la Selección argentina por 3-2 sobre Egipto, que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. El entrenador egipcio, Hossam Hassan, se plantó frente al árbitro François Letexier e hizo un gesto con los brazos cruzados a la altura de las muñecas.
Qué significa el gesto que hizo el DT de Egipto tras la victoria de Argentina
Hossam Hassan cruzó los brazos frente al árbitro luego del 3-2 de la Selección argentina y generó confusión. La seña forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar presuntos actos de racismo durante un partido.
La escena llamó la atención porque esa seña no fue casual: se trata del gesto oficial impulsado por la FIFA para denunciar presuntos episodios de racismo durante un encuentro.
El significado del gesto
La señal consiste en cruzar los antebrazos en forma de "X" a la altura de las muñecas. Fue aprobada por unanimidad en el 74° Congreso de la FIFA y comenzó a implementarse en las competiciones internacionales como una herramienta visual para activar el protocolo contra el racismo.
Puede ser utilizada por futbolistas, entrenadores o integrantes de los cuerpos técnicos para advertir al árbitro sobre un presunto acto discriminatorio ocurrido dentro o fuera del campo de juego.
La protesta de Hassan
Según manifestó el entrenador egipcio tras el encuentro, el gesto estuvo relacionado con lo que consideró un episodio de racismo durante los festejos posteriores al gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento.
Luego del partido, Hassan también cuestionó el arbitraje de Letexier y aseguró que el resultado estuvo condicionado por "factores internos y externos". Además, denunció supuestas presiones sobre el juez y llegó a sugerir que la continuidad de Lionel Messi en el torneo responde a intereses de marketing.
Cómo funciona el protocolo de la FIFA
Cuando un árbitro recibe una denuncia mediante este gesto, puede activar un protocolo dividido en tres etapas.
La primera consiste en interrumpir el partido y advertir públicamente sobre la situación. Si los hechos continúan, el encuentro puede suspenderse de manera temporal para intentar frenar los incidentes.
En caso de persistir las conductas racistas, el reglamento contempla la suspensión definitiva del partido, además de la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la FIFA.