"Lloré de emoción"

La reacción de Mirtha Legrand a la victoria de la Selección Argentina ante Egipto

"La Chiqui" vivió la clasificación de la"Scaloneta" a cuartos de final del Mundial 2026 con el corazón en la boca, al igual que todos los argentinos. También habló de los memes y la posibilidad de invitar a Messi a su mesaza.