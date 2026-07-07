La Selección Argentina le ganó a Egipto en un partido infartante que arrancó perdiendo 2 a 0 y lo tuvo todo: desde el penal atajado de Lionel Messi hasta el gol anulado del equipo rival.
La reacción de Mirtha Legrand a la victoria de la Selección Argentina ante Egipto
"La Chiqui" vivió la clasificación de la"Scaloneta" a cuartos de final del Mundial 2026 con el corazón en la boca, al igual que todos los argentinos. También habló de los memes y la posibilidad de invitar a Messi a su mesaza.
Fueron los goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández los que sellaron la aplastante victoria y, con ello, la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026. Desde Buenos Aires, Mirtha Legrand reaccionó a la épica remontada de la "Scaloneta".
"Lloré de emoción. ¡Qué emoción!", fue lo primero que dijo Mirtha apenas arrancó la comunicación con "Hablemos de esto" (TN). Y explicó la magnitud de las sensaciones que experimentó: "Yo cuando estoy muy emocionada así, muy alegre, muy contenta, muy feliz con lo que ha sucedido, lloro de emoción. Y esta vez lloré".
La Chiqui lamentó no haber viajado a Atlanta, ya que su hija Marcela Tinayre y su nieto Nacho Viale sí fueron, y desde el Mercedes-Benz Stadium le mandaron impresiones en tiempo real. "Me dice Marcela que la gente no se quiere ir del estadio, que están ahí, se quedan", contó la conductora que se quedó en el país por su programa "La noche de Mirtha" (El Trece).
Los memes: la presencia viral de Mirtha en las redes
Al ser presentada por el conductor como "la Messi de la televisión argentina" y "La Chiqui" respondió a la altura: "Habla la Faraona". El apodo hizo alusión a los memes que protagonizó en redes sociales y que la vinculaban con el mundo antiguo de Egipto.
Lejos de tomárselo mal, Mirtha dio una muestra más de su sentido del humor: "Me hace gracia, me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato".
En ese sentido, la animadora contó que vio los videos generados con inteligencia artificial y que en varios de ellos aparecía con la Selección Argentina. "Estoy con Tutankamón o soy Cleopatra", comentó entre risas. E hizo una sentida reflexión más allá de los chistes: "Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos, nos ha unido".
Messi, el invitado pendiente
En otro tramo de la nota, Mirtha Legrand reveló que, apenas terminado el partido, llamó a Celia, la madre de Lionel Messi. "Lloré de emoción. Hablé con la mamá de Messi también; la llamé. Estaba llorando ella también de emoción (...) Nada, esas llamadas rápidas de cariño, cariñosas".
Sobre Messi, Mirtha fue categórica: "Él es un genio, él es un genio. Nació para eso". Y señaló que lo vio emocionado en la cancha: "Yo lo vi a él medio que se secaba los ojos". Luego, detalló cómo vivió el penal atajado: "Sufrí muchísimo. No, no, sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió".
"Vi la gente que estaba en el Obelisco, muchísima gente, todos entusiasmados y emocionados, cosa que me gusta mucho", destacó la diva sobre los festejos tras la victoria en el centro porteño.
Consultada por la invitación a Messi a su "mesaza", afirmó: "Lo llamamos siempre, como te imaginás. Me parece que es bastante tímido para la televisión".
Finalmente, anunció que, a raíz de todo lo que generó el cruce entre su figura y el partido contra Egipto, tiene previsto seguir intentando que asista a su ciclo algún día. "Ahora, con todo esto que pasó con la Faraona, le voy a insistir", confirmó.