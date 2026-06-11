Reencuentro histórico

Mirtha Legrand y Roberto Piazza sellaron su reconciliación pública tras 14 años de distancia

La conductora asistió al desfile benéfico del diseñador en Buenos Aires, donde expresó su arrepentimiento por el comentario televisivo que había quebrado la relación. La gala de alta costura sirvió para retomar el vínculo y recaudar fondos contra el abuso infantil.