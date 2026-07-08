Tras la victoria ante Colombia

"Argentina tiene al mejor": el elogio de una figura de Suiza para Lionel Messi antes de los cuartos de final

Tras eliminar a Colombia en los penales y conseguir una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026, el experimentado Ricardo Rodríguez destacó el potencial del seleccionado argentino y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni cuenta con "el mejor", en referencia a Lionel Messi.