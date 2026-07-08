Con la euforia todavía intacta tras eliminar a Colombia y meterse por primera vez en su historia moderna entre los ocho mejores de una Copa del Mundo, Suiza ya comenzó a enfocarse en el próximo desafío: enfrentar a la Argentina de Lionel Messi por los cuartos de final del Mundial 2026.
"Argentina tiene al mejor": el elogio de una figura de Suiza para Lionel Messi antes de los cuartos de final
Tras eliminar a Colombia en los penales y conseguir una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026, el experimentado Ricardo Rodríguez destacó el potencial del seleccionado argentino y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni cuenta con "el mejor", en referencia a Lionel Messi.
Después de la clasificación conseguida en Vancouver mediante una definición por penales, uno de los referentes del conjunto europeo, el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, no dudó en destacar la jerarquía del seleccionado argentino y, especialmente, la del capitán albiceleste.
"Argentina es un equipazo"
En declaraciones a DSports, Rodríguez dejó en claro el respeto que despierta el vigente campeón del mundo.
"Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Después no puedo decir nada más, tienen al mejor", expresó el defensor, en referencia a Lionel Messi.
El futbolista, uno de los históricos del seleccionado suizo, también analizó el ajustado triunfo frente a Colombia, que les permitió avanzar a los cuartos de final.
"Fue un partido muy intenso. Creo que cualquiera de los dos podría haber ganado. Ellos jugaron muy bien, pero nosotros también competimos de gran manera y en los penales nos quedamos con la clasificación", sostuvo.
Además, destacó el nivel del rival sudamericano: "Colombia juega bien, tiene buenos jugadores y fue un rival muy difícil".
Una clasificación que rompió 72 años de espera
La victoria frente a Colombia significó mucho más que el pase a los cuartos de final. Suiza rompió una sequía de 72 años y alcanzó una instancia que no lograba superar bajo el formato moderno de la Copa del Mundo.
Aunque había llegado a los cuartos de final en las ediciones de 1934, 1938 y 1954, aquellos torneos tenían sistemas de competencia diferentes. En 2026, el equipo dirigido por Murat Yakin consiguió por primera vez superar dos rondas eliminatorias consecutivas, marcando un hito para el fútbol helvético.
El recorrido también representa la consolidación de una generación que dejó atrás las frustraciones sufridas en los octavos de final de los Mundiales de 1994, 2006, 2014, 2018 y 2022.
El próximo desafío: la campeona del mundo
Ahora, el seleccionado suizo afrontará una prueba de máxima exigencia frente a Argentina, que viene de derrotar a Egipto por 3-2 para avanzar a los cuartos de final.
El encuentro se disputará el sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), desde las 20 (hora local). El ganador se clasificará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra.
Suiza llega con la confianza de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del torneo, mientras que Argentina buscará seguir defendiendo el título obtenido cuatro años atrás, con Messi como principal referencia y líder futbolístico de un plantel que vuelve a ilusionar a sus hinchas.