Bajo presión

Mentalidad ganadora en el deporte: claves psicológicas para el éxito competitivo

El especialista Augusto Galateo explicó cómo se entrena la fortaleza mental en el alto rendimiento, utilizando casos como Enzo Fernández y el arquero de Cabo Verde Vozinha para ilustrar estrategias de foco, gestión emocional y control de la presión en competencia.