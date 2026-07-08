En pleno desarrollo de los octavos de final de un Mundial 2026, donde cada partido se vuelve decisivo y la presión alcanza niveles máximos por la eliminación directa, el licenciado Augusto Galateo, especialista en psicología clínica y deportiva -MP 2023-, analizó cómo se construye una mentalidad ganadora en el deporte profesional.
Mentalidad ganadora en el deporte: claves psicológicas para el éxito competitivo
El especialista Augusto Galateo explicó cómo se entrena la fortaleza mental en el alto rendimiento, utilizando casos como Enzo Fernández y el arquero de Cabo Verde Vozinha para ilustrar estrategias de foco, gestión emocional y control de la presión en competencia.
En este marco, Galateo destacó que el rendimiento no depende solo de lo físico o técnico, sino también de un entrenamiento mental constante, planificado y guiado.
Asimismo, explicó que la preparación psicológica no debe entenderse como una instancia aislada, sino como un proceso sistemático dentro del entrenamiento del deportista. “La mente no es que es una charla motivacional que hablamos, nos sentamos, debatimos y ya está. Si no se entrena, tiene que ser sistemático al igual que la parte entrenamiento técnico, táctico y físico”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que no alcanza con intervenciones puntuales. “Tiene que ser un entrenamiento sistemático guiado por un profesional de la psicología”, agregó.
Qué es realmente la mentalidad ganadora
El especialista aclaró que la mentalidad ganadora no se basa en la idea simplista de ganar, sino en la capacidad de sostener el rendimiento bajo presión y enfocarse en lo que depende del jugador. “No es voy a ganar sí o sí, o si yo pienso que lo puedo ganar, lo voy a hacer, porque el resultado depende de múltiples factores”, explicó.
También señaló que el aspecto mental es clave, pero no exclusivo del rendimiento. “Uno puede tener un desempeño técnico, táctico o físico muy bueno, pero que la presión o ciertos miedos paralicen y no permitan mostrar todo lo que puede dar ese deportista”, afirmó.
Vozinha y Enzo Fernández
Para ilustrar el concepto, Galateo mencionó situaciones del fútbol profesional. Uno de los casos es el del arquero de Cabo Verde, Vozinha, como ejemplo de la importancia de la toma de decisiones y el control emocional en escenarios de alta presión dentro de partidos decisivos.
También citó el caso del mediocampista argentino Enzo Fernández, quien utiliza un recurso personal como anclaje mental durante la competencia. En su caso, la inscripción “Enzo niño” en su muñeca funciona como recordatorio simbólico para mantener identidad, foco y estabilidad emocional durante los partidos.
En este marco, el especialista explicó que la mentalidad ganadora no es declarativa sino funcional. “Es decir, yo tengo las herramientas para hacer frente a este rival”, sostuvo.
A su vez, remarcó la importancia de sostener el plan de juego incluso ante errores. “Si uno comete un error o nos hacen un gol, poder mantener el plan de juego que ya habían elaborado durante la semana”, señaló.
También describió recursos utilizados en competencia: “Se anotan una frasecita en una cinta acá como es un anclaje. Es para traer la mente al tiempo presente”, explicó.
La presión en instancias decisivas
Galateo advirtió que en etapas como los octavos de final del Mundial la exigencia se intensifica por la cercanía de la eliminación. “En un Mundial hay un nivel de exigencia muy grande porque cualquier situación del deportista va a tener una repercusión a nivel mundial”, sostuvo.
Frente a esto, destacó herramientas como la respiración, la meditación y la visualización. “El hablar de la meditación, el hablar de la visualización, de poder relajarse, es algo que ya no es un tema tabú”, indicó.
Trabajo individual y gestión emocional
El especialista insistió en que cada deportista requiere un abordaje personalizado. “Armar un plan individual de entrenamiento con ese deportista para poder gestionar todo lo que tenga que ver con la ansiedad”, explicó.
Además, aclaró que la ansiedad no se elimina, sino que se aprende a gestionar. “No se va a eliminar, sino qué estrategias utilizo yo para afrontarla”, afirmó.
El proceso posterior a la derrota
Por último, Galateo se refirió a la importancia de procesar emocionalmente los resultados sin quedar atrapado en ellos. “Está bueno poder tomarse un tiempo, no para restar importancia a lo que pasó, sino para aceptarlo y poder elaborar”, señaló.
En ese sentido, destacó la necesidad de flexibilidad emocional tras la competencia. “Ese tiempo de elaboración nos va a permitir que la nueva forma de hacer frente sea mucho más productiva”, concluyó.