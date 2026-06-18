Preparación

Traumatología deportiva: claves para prevenir lesiones en atletas de alto rendimiento

El médico Iván Torterola, especialista en pie y tobillo, analizó el impacto de las exigencias físicas en el deporte profesional y destacó el rol de la tecnología, la planificación de cargas y la prevención como herramientas centrales para reducir el riesgo de lesiones.