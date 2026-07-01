El rendimiento deportivo depende de múltiples factores que van mucho más allá del entrenamiento en cancha. La nutrición, la hidratación, el descanso y los hábitos cotidianos se consolidan como pilares centrales para sostener la exigencia física y mental en el deporte.
Cómo impacta la alimentación en el rendimiento físico, según un especialista
El nutricionista Juan Manuel Gallego (MP 1682) explicó que la alimentación, la hidratación y los hábitos cotidianos son determinantes para mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación física.
En ese marco, el nutricionista deportivo y futbolista Juan Manuel Gallego (MP 1682), delantero de San Lorenzo de Esperanza, explicó que la alimentación y los cuidados diarios son determinantes para optimizar la recuperación y el rendimiento: “La alimentación, la hidratación y los hábitos cotidianos son determinantes para mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación física”.
Nutrición y rendimiento
La preparación de un deportista no se limita únicamente al entrenamiento físico, sino que integra un conjunto de factores que influyen de manera directa en su desempeño. “El descanso y el entrenamiento invisible son clave. La parte nutricional es fundamental para el rendimiento global”, explicó Gallego, al remarcar la importancia de una mirada integral.
En ese sentido, el especialista destacó que la nutrición cumple un rol decisivo en la capacidad de sostener esfuerzos intensos y en la recuperación posterior a la competencia.
Hábitos que marcan la diferencia
Uno de los aspectos más relevantes dentro del rendimiento físico es la hidratación constante, un punto que Gallego consideró esencial para evitar complicaciones en el deporte de alto impacto.
“La hidratación es todo el tiempo, no hay que esperar a tener sed. Influye directamente en el rendimiento deportivo”, señaló. Además, advirtió sobre las consecuencias de una mala hidratación: “Un jugador mal hidratado es más propenso a lesionarse”.
El nutricionista también remarcó la importancia de los hábitos cotidianos y la aplicación práctica de los conocimientos profesionales en la vida deportiva. “Uno trabaja con su propio cuerpo, entonces hay que llevar a la práctica lo que se enseña en consultorio”, sostuvo.
Asesoramiento y construcción de hábitos
La alimentación equilibrada y el acompañamiento profesional son, según Gallego, herramientas clave para mejorar el rendimiento y la salud en general. “Hoy una o dos consultas con un profesional pueden darte un plus o un camino distinto al que venías haciendo”, explicó.
En cuanto a la dieta, fue claro al señalar la necesidad de reducir ciertos consumos: “Es importante quitar los ultraprocesados. El alcohol disminuye la recuperación muscular y afecta los resultados”.
Entre las recomendaciones básicas, destacó dos hábitos fundamentales: “Un alimento indispensable sería el huevo” y “un hábito saludable que todos deberían incorporar es tomar agua”.
Asimismo, subrayó que pequeños ajustes pueden generar grandes cambios: “El asesoramiento nutricional permite ajustar alimentación, hidratación y descanso. Son detalles que pueden marcar la diferencia”.
Doble rol profesional
Gallego repasó su recorrido dentro del fútbol desde sus inicios y cómo logró combinar la práctica deportiva con su formación académica.
“Juego desde los 5 años, empecé en inferiores en Unión de Santa Fe y a partir de ahí fui cambiando de equipo. En un comienzo fue Liga Santafesina, estuve en La Salle, Colón de San Justo y otros clubes”, recordó.
Sobre su presente, señaló: “El último ahora es San Lorenzo de Esperanza, un club muy grande que hace 30 años viene peleando por ser campeón”.
En paralelo, explicó su decisión profesional: “Cuando uno tiene que elegir entre el estudio o el fútbol, me incliné por la profesión sin dejar el deporte. Me especialicé en nutrición deportiva porque mi vida siempre estuvo ligada al deporte”.
Mirada desde la experiencia
Desde su rol como futbolista, Gallego también analiza el juego con una mirada técnica que complementa su formación.
“Principalmente lo miro como un hincha, como uno más”, afirmó, aunque aclaró que también observa aspectos específicos del rendimiento: “Puedo mirar algún jugador en mi posición para ver movimientos o copiar acciones de juego”.
Sobre el funcionamiento colectivo, destacó la importancia de la cohesión: “Es un equipo que está trabajado desde hace tiempo, se conocen entre todos y el juego fluye mucho”.