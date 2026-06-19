Bienestar cotidiano

¿Te despertás con dolor de cuello o rigidez? Las causas más frecuentes y qué está pasando mientras dormís

Despertarse con dolor en el cuello, sensación de rigidez o dificultad para mover la cabeza es un problema más común de lo que parece. Muchas personas lo atribuyen a “haber dormido mal”, pero detrás de este síntoma pueden existir hábitos posturales, tensión muscular acumulada o incluso problemas en la columna que conviene identificar a tiempo.