Salud y bienestar

¿Te sentís cansado o sufrís calambres? El magnesio podría estar jugando un papel clave

El magnesio participa en más de 300 funciones del organismo y es fundamental para el funcionamiento de los músculos, el corazón, los nervios y los huesos. Aunque su déficit no siempre provoca síntomas evidentes, especialistas advierten que algunas señales pueden indicar que el cuerpo necesita más de este mineral.