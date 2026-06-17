Bienestar

¿Por qué un olor puede transportarte a un momento de tu vida más que una fotografía?

El aroma de un perfume, el pan recién horneado o la tierra mojada después de la lluvia pueden despertar recuerdos que parecían olvidados. La ciencia explica por qué el olfato tiene una conexión única con la memoria y las emociones, convirtiéndose en el sentido con mayor capacidad para hacernos viajar al pasado.