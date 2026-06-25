La rutina que ayuda a fortalecer los músculos y también rejuvenece la piel

El entrenamiento de fuerza mejora la circulación sanguínea

La combinación de estos hábitos genera efectos positivos que van mucho más allá de la apariencia física.

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