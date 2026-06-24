¿Tu intestino influye en tu estado de ánimo? Lo que la ciencia descubrió sobre el "segundo cerebro"

El intestino contiene millones de neuronas distribuidas a lo largo del sistema digestivo.

Verdadera conexión entre el intestino y el cerebro

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