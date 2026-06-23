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¿Qué comer y qué evitar si tengo hipotiroidismo o Hashimoto?

La alimentación no reemplaza el tratamiento médico, pero puede influir en los síntomas del hipotiroidismo y en la evolución de la tiroiditis de Hashimoto. Qué dicen los especialistas sobre los alimentos que ayudan, los que conviene limitar y las señales de alerta que no hay que ignorar.

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no genera suficientes hormonas para regular el metabolismoEl hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no genera suficientes hormonas para regular el metabolismo
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Sentirse cansado sin motivo, subir de peso aunque “se coma lo mismo de siempre”, tener la piel más seca o una sensación de niebla mental constante. Muchas personas conviven con estos síntomas durante meses antes de recibir un diagnóstico de hipotiroidismo o de tiroiditis de Hashimoto, la causa autoinmune más frecuente de esta condición.

En el consultorio, una de las preguntas más habituales es siempre la misma: “¿Qué tengo que comer y qué tengo que evitar?”. La respuesta no es una dieta milagrosa, pero sí hay pautas nutricionales que pueden ayudar a acompañar el tratamiento y mejorar la calidad de vida.

Alimentos que pueden acompañar el tratamientoAlimentos que pueden acompañar el tratamiento

Qué pasa en el cuerpo y por qué la alimentación importa

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no genera suficientes hormonas para regular el metabolismo. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, el sistema inmunológico ataca por error a la propia tiroides, generando una inflamación progresiva que reduce su funcionamiento.

En términos simples, el cuerpo “ralentiza” procesos clave: energía, digestión, temperatura corporal y hasta el estado de ánimo.

Los especialistas en endocrinología explican que la alimentación no cura estas enfermedades, pero sí puede ayudar a modular la inflamación, mejorar la absorción del tratamiento (como la levotiroxina) y reducir síntomas asociados como el cansancio o la hinchazón.

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Posibles causas y factores de riesgo

Aunque no siempre se puede identificar un único desencadenante, existen factores asociados:

Predisposición genética

Enfermedades autoinmunes previas

Estrés crónico sostenido

Cambios hormonales (embarazo, posparto, menopausia)

Exceso o déficit de yodo en la dieta

Alteraciones intestinales o disbiosis

En Hashimoto, en particular, se observa una interacción entre sistema inmune, intestino y factores ambientales que aún se siguen investigando.

No existe una “dieta única” para todos los pacientes, pero sí patrones alimentarios que suelen ser recomendadosNo existe una “dieta única” para todos los pacientes, pero sí patrones alimentarios que suelen ser recomendados

Qué comer: alimentos que pueden acompañar el tratamiento

No existe una “dieta única” para todos los pacientes, pero sí patrones alimentarios que suelen ser recomendados por profesionales de la nutrición y la endocrinología.

1. Alimentos antiinflamatorios

Una base antiinflamatoria puede ayudar especialmente en Hashimoto:

Frutas y verduras variadas (especialmente de colores intensos)

Pescados ricos en omega 3 (salmón, sardina, caballa)

Aceite de oliva extra virgen

Frutos secos y semillas (nueces, chía, lino)

Legumbres, si no hay intolerancias

Estos alimentos aportan antioxidantes y grasas saludables que colaboran con la regulación del sistema inmune.

2. Proteínas de calidad

La tiroides necesita proteínas para producir hormonas. Se recomienda:

Huevos

Carnes magras

Pescado

Legumbres combinadas con cereales

Una ingesta insuficiente puede empeorar la sensación de fatiga.

3. Nutrientes clave para la tiroides

Selenio: nueces de Brasil, pescado, huevos

Zinc: carnes, semillas, legumbres

Hierro: carnes rojas magras, lentejas, espinaca

Yodo (con moderación): pescado, lácteos, sal yodada

El exceso de suplementos de yodo puede ser contraproducente en Hashimoto.

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Qué evitar o limitar: los alimentos que pueden empeorar síntomas

La alimentación no es restrictiva en todos los casos, pero hay ciertos puntos de atención.

1. Ultraprocesados y azúcares

Gaseosas, productos industriales, snacks y bollería pueden aumentar la inflamación y favorecer el aumento de peso, un síntoma frecuente en el hipotiroidismo.

2. Exceso de soja y derivados

En grandes cantidades, la soja puede interferir con la absorción de la medicación tiroidea. No se trata de eliminarla, sino de moderarla y evitar consumirla junto con el medicamento.

3. Gluten: un tema sensible en Hashimoto

No todos los pacientes necesitan eliminarlo, pero en personas con Hashimoto y sensibilidad o celiaquía asociada, el gluten puede agravar la inflamación intestinal y los síntomas.

4. Consumo inadecuado de crucíferas crudas

Verduras como brócoli, coliflor o repollo son saludables, pero en exceso y crudas pueden interferir con la función tiroidea. Cocidas, no representan un problema.

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Señales de alerta: cuándo prestar atención y consultar

El hipotiroidismo puede avanzar lentamente, por eso muchas veces se confunde con estrés o cansancio cotidiano. Sin embargo, hay señales que no deberían ignorarse:

Cansancio persistente sin causa clara

Aumento de peso inexplicable

Sensación de frío constante

Caída de cabello más intensa de lo habitual

Piel seca y uñas frágiles

Estreñimiento frecuente

Trastornos de memoria o concentración

Cambios en el ánimo (apatía, tristeza)

En Hashimoto, además, pueden aparecer períodos de “altibajos” hormonales, con síntomas que fluctúan.

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Cuándo consultar al médico y por qué no automedicarse

Los endocrinólogos insisten en un punto clave: ningún cambio en la alimentación reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento farmacológico.

Se debe consultar cuando:

Los síntomas persisten o empeoran

Hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea

Se detecta un cambio brusco de peso sin explicación

Existe fatiga crónica que afecta la vida diaria

Se sospecha un problema hormonal

El diagnóstico se realiza con análisis de sangre (TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos en el caso de Hashimoto) y, en algunos casos, ecografía tiroidea.

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Consejos prácticos para el día a día

Más allá de lo que se come, también importa cómo y cuándo:

Tomar la medicación tiroidea en ayunas y esperar 30–60 minutos para comer

Evitar café, calcio o hierro junto con la pastilla, ya que interfieren su absorción

Mantener horarios de comida regulares

Priorizar una alimentación real, variada y poco procesada

Dormir bien: el descanso influye directamente en el equilibrio hormonal

Realizar actividad física moderada y constante

En palabras de especialistas, el objetivo no es una dieta restrictiva, sino un estilo de vida que acompañe el tratamiento médico y reduzca la inflamación.

El hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto no se resuelven solo con lo que hay en el plato, pero la alimentación puede ser una aliada silenciosa: no cura, pero ayuda. Y en enfermedades crónicas, cada pequeño ajuste cotidiano puede marcar una diferencia en cómo se siente el cuerpo día a día.

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