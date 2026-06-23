Sentirse cansado sin motivo, subir de peso aunque “se coma lo mismo de siempre”, tener la piel más seca o una sensación de niebla mental constante. Muchas personas conviven con estos síntomas durante meses antes de recibir un diagnóstico de hipotiroidismo o de tiroiditis de Hashimoto, la causa autoinmune más frecuente de esta condición.
¿Qué comer y qué evitar si tengo hipotiroidismo o Hashimoto?
La alimentación no reemplaza el tratamiento médico, pero puede influir en los síntomas del hipotiroidismo y en la evolución de la tiroiditis de Hashimoto. Qué dicen los especialistas sobre los alimentos que ayudan, los que conviene limitar y las señales de alerta que no hay que ignorar.
En el consultorio, una de las preguntas más habituales es siempre la misma: “¿Qué tengo que comer y qué tengo que evitar?”. La respuesta no es una dieta milagrosa, pero sí hay pautas nutricionales que pueden ayudar a acompañar el tratamiento y mejorar la calidad de vida.
Qué pasa en el cuerpo y por qué la alimentación importa
El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no genera suficientes hormonas para regular el metabolismo. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, el sistema inmunológico ataca por error a la propia tiroides, generando una inflamación progresiva que reduce su funcionamiento.
En términos simples, el cuerpo “ralentiza” procesos clave: energía, digestión, temperatura corporal y hasta el estado de ánimo.
Los especialistas en endocrinología explican que la alimentación no cura estas enfermedades, pero sí puede ayudar a modular la inflamación, mejorar la absorción del tratamiento (como la levotiroxina) y reducir síntomas asociados como el cansancio o la hinchazón.
Posibles causas y factores de riesgo
Aunque no siempre se puede identificar un único desencadenante, existen factores asociados:
Predisposición genética
Enfermedades autoinmunes previas
Estrés crónico sostenido
Cambios hormonales (embarazo, posparto, menopausia)
Exceso o déficit de yodo en la dieta
Alteraciones intestinales o disbiosis
En Hashimoto, en particular, se observa una interacción entre sistema inmune, intestino y factores ambientales que aún se siguen investigando.
Qué comer: alimentos que pueden acompañar el tratamiento
No existe una “dieta única” para todos los pacientes, pero sí patrones alimentarios que suelen ser recomendados por profesionales de la nutrición y la endocrinología.
1. Alimentos antiinflamatorios
Una base antiinflamatoria puede ayudar especialmente en Hashimoto:
Frutas y verduras variadas (especialmente de colores intensos)
Pescados ricos en omega 3 (salmón, sardina, caballa)
Aceite de oliva extra virgen
Frutos secos y semillas (nueces, chía, lino)
Legumbres, si no hay intolerancias
Estos alimentos aportan antioxidantes y grasas saludables que colaboran con la regulación del sistema inmune.
2. Proteínas de calidad
La tiroides necesita proteínas para producir hormonas. Se recomienda:
Huevos
Carnes magras
Pescado
Legumbres combinadas con cereales
Una ingesta insuficiente puede empeorar la sensación de fatiga.
3. Nutrientes clave para la tiroides
Selenio: nueces de Brasil, pescado, huevos
Zinc: carnes, semillas, legumbres
Hierro: carnes rojas magras, lentejas, espinaca
Yodo (con moderación): pescado, lácteos, sal yodada
El exceso de suplementos de yodo puede ser contraproducente en Hashimoto.
Qué evitar o limitar: los alimentos que pueden empeorar síntomas
La alimentación no es restrictiva en todos los casos, pero hay ciertos puntos de atención.
1. Ultraprocesados y azúcares
Gaseosas, productos industriales, snacks y bollería pueden aumentar la inflamación y favorecer el aumento de peso, un síntoma frecuente en el hipotiroidismo.
2. Exceso de soja y derivados
En grandes cantidades, la soja puede interferir con la absorción de la medicación tiroidea. No se trata de eliminarla, sino de moderarla y evitar consumirla junto con el medicamento.
3. Gluten: un tema sensible en Hashimoto
No todos los pacientes necesitan eliminarlo, pero en personas con Hashimoto y sensibilidad o celiaquía asociada, el gluten puede agravar la inflamación intestinal y los síntomas.
4. Consumo inadecuado de crucíferas crudas
Verduras como brócoli, coliflor o repollo son saludables, pero en exceso y crudas pueden interferir con la función tiroidea. Cocidas, no representan un problema.
Señales de alerta: cuándo prestar atención y consultar
El hipotiroidismo puede avanzar lentamente, por eso muchas veces se confunde con estrés o cansancio cotidiano. Sin embargo, hay señales que no deberían ignorarse:
Cansancio persistente sin causa clara
Aumento de peso inexplicable
Sensación de frío constante
Caída de cabello más intensa de lo habitual
Piel seca y uñas frágiles
Estreñimiento frecuente
Trastornos de memoria o concentración
Cambios en el ánimo (apatía, tristeza)
En Hashimoto, además, pueden aparecer períodos de “altibajos” hormonales, con síntomas que fluctúan.
Cuándo consultar al médico y por qué no automedicarse
Los endocrinólogos insisten en un punto clave: ningún cambio en la alimentación reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento farmacológico.
Se debe consultar cuando:
Los síntomas persisten o empeoran
Hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea
Se detecta un cambio brusco de peso sin explicación
Existe fatiga crónica que afecta la vida diaria
Se sospecha un problema hormonal
El diagnóstico se realiza con análisis de sangre (TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos en el caso de Hashimoto) y, en algunos casos, ecografía tiroidea.
Consejos prácticos para el día a día
Más allá de lo que se come, también importa cómo y cuándo:
Tomar la medicación tiroidea en ayunas y esperar 30–60 minutos para comer
Evitar café, calcio o hierro junto con la pastilla, ya que interfieren su absorción
Mantener horarios de comida regulares
Priorizar una alimentación real, variada y poco procesada
Dormir bien: el descanso influye directamente en el equilibrio hormonal
Realizar actividad física moderada y constante
En palabras de especialistas, el objetivo no es una dieta restrictiva, sino un estilo de vida que acompañe el tratamiento médico y reduzca la inflamación.
El hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto no se resuelven solo con lo que hay en el plato, pero la alimentación puede ser una aliada silenciosa: no cura, pero ayuda. Y en enfermedades crónicas, cada pequeño ajuste cotidiano puede marcar una diferencia en cómo se siente el cuerpo día a día.