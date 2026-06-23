Salud y bienestar

¿Qué comer y qué evitar si tengo hipotiroidismo o Hashimoto?

La alimentación no reemplaza el tratamiento médico, pero puede influir en los síntomas del hipotiroidismo y en la evolución de la tiroiditis de Hashimoto. Qué dicen los especialistas sobre los alimentos que ayudan, los que conviene limitar y las señales de alerta que no hay que ignorar.