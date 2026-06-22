Para estar atentos

¿Sabías que el estado de tu piel puede revelar cómo envejecen tu cerebro y tus huesos?

Arrugas profundas, sequedad persistente, manchas o pérdida de elasticidad pueden ser mucho más que signos del paso de los años. Especialistas advierten que la salud de la piel está estrechamente vinculada con otros órganos y sistemas del cuerpo, por lo que su cuidado puede influir en la calidad del envejecimiento.