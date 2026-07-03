Argentina vs. Cabo Verde: la historia de botines, puertos y memoria que los une

Cabo Verde es un país soberano insular de África Occidental, ubicado en un archipiélago volcánico a 700 km de Senegal. Con unos 520.000 habitantes, su capital es Praia. Conocido por su música morna, su cultura criolla y hermosas playas, el país ha captado la atención global al avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. Archivo.