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Los dos suizos que vuelven a cruzarse con Messi, 12 años después del Mundial de Brasil

Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez estuvieron en la derrota de Suiza ante Argentina en los octavos de final de Brasil 2014. Este sábado volverán a enfrentar a Lionel Messi por un lugar en semifinales.

Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez volverán a enfrentar a Lionel Messi tras el duelo de Brasil 2014.Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez volverán a enfrentar a Lionel Messi tras el duelo de Brasil 2014.
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Doce años después de aquel inolvidable cruce de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, dos futbolistas suizos volverán a quedar frente a frente con Lionel Messi. Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez integran el plantel que enfrentará a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

Ambos estuvieron presentes en el Arena Corinthians de San Pablo, donde Argentina eliminó a Suiza por 1 a 0 gracias al recordado gol de Ángel Di María a dos minutos del final del tiempo suplementario, tras una asistencia de Messi.

El recuerdo de Brasil 2014

Aquel encuentro fue uno de los más exigentes para el equipo dirigido por Alejandro Sabella. Tras un empate sin goles durante los 90 minutos, Messi apareció en el momento decisivo con una gran jugada individual que terminó en el pase para que Di María definiera cruzado y sellara la clasificación.

festejos al terminar el partido Argentina's Lionel Messi, Angel Di Maria (7) and Lucas Biglia (C) celebrate after extra time in the 2014 World Cup round of 16 game between Argentina and Switzerland at the Corinthians arena in Sao Paulo July 1, 2014. REUTERS/Eddie Keogh (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP) san pablo brasil lionel messi lucas biglia angel di maria futbol campeonato mundial 2014 octavos de final futbol futbolistas seleccion argentina suizaMessi asistió a Ángel Di María en el gol que eliminó a Suiza en los octavos de final de aquel Mundial. Foto: Reuters

La Albiceleste había llegado como líder de su grupo con puntaje ideal, mientras que Suiza avanzó como escolta de Francia. El partido marcó uno de los momentos más recordados del camino argentino hacia la final de aquella Copa del Mundo.

Los sobrevivientes del lado suizo

Xhaka y Ricardo Rodríguez tenían apenas 21 años cuando enfrentaron a Messi por primera vez en un Mundial. Hoy, ambos tienen 33 y son referentes del seleccionado dirigido por Murat Yakin.

El mediocampista, actual capitán, construyó una destacada carrera en clubes como Borussia Mönchengladbach, Arsenal y Bayer Leverkusen, antes de llegar al Sunderland inglés. Rodríguez, en tanto, pasó por Milan, PSV Eindhoven, Torino y Betis, y actualmente se encuentra sin club.

Xhaka y Rodríguez disputan su cuarto Mundial consecutivo con la selección suiza.Xhaka y Rodríguez disputan su cuarto Mundial consecutivo con la selección suiza.

Experiencia para un nuevo desafío

Los dos futbolistas disputan su cuarto Mundial consecutivo, tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición de 2026. Además, figuran entre los jugadores con más presencias mundialistas en la historia de Suiza.

Del lado argentino, Messi es el único integrante del plantel actual que también estuvo en aquel duelo disputado hace doce años. El capitán volverá a enfrentarse a dos viejos conocidos en un partido que definirá uno de los semifinalistas del torneo.

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