Doce años después de aquel inolvidable cruce de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, dos futbolistas suizos volverán a quedar frente a frente con Lionel Messi. Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez integran el plantel que enfrentará a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
Los dos suizos que vuelven a cruzarse con Messi, 12 años después del Mundial de Brasil
Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez estuvieron en la derrota de Suiza ante Argentina en los octavos de final de Brasil 2014. Este sábado volverán a enfrentar a Lionel Messi por un lugar en semifinales.
Ambos estuvieron presentes en el Arena Corinthians de San Pablo, donde Argentina eliminó a Suiza por 1 a 0 gracias al recordado gol de Ángel Di María a dos minutos del final del tiempo suplementario, tras una asistencia de Messi.
El recuerdo de Brasil 2014
Aquel encuentro fue uno de los más exigentes para el equipo dirigido por Alejandro Sabella. Tras un empate sin goles durante los 90 minutos, Messi apareció en el momento decisivo con una gran jugada individual que terminó en el pase para que Di María definiera cruzado y sellara la clasificación.
La Albiceleste había llegado como líder de su grupo con puntaje ideal, mientras que Suiza avanzó como escolta de Francia. El partido marcó uno de los momentos más recordados del camino argentino hacia la final de aquella Copa del Mundo.
Los sobrevivientes del lado suizo
Xhaka y Ricardo Rodríguez tenían apenas 21 años cuando enfrentaron a Messi por primera vez en un Mundial. Hoy, ambos tienen 33 y son referentes del seleccionado dirigido por Murat Yakin.
El mediocampista, actual capitán, construyó una destacada carrera en clubes como Borussia Mönchengladbach, Arsenal y Bayer Leverkusen, antes de llegar al Sunderland inglés. Rodríguez, en tanto, pasó por Milan, PSV Eindhoven, Torino y Betis, y actualmente se encuentra sin club.
Experiencia para un nuevo desafío
Los dos futbolistas disputan su cuarto Mundial consecutivo, tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición de 2026. Además, figuran entre los jugadores con más presencias mundialistas en la historia de Suiza.
Del lado argentino, Messi es el único integrante del plantel actual que también estuvo en aquel duelo disputado hace doce años. El capitán volverá a enfrentarse a dos viejos conocidos en un partido que definirá uno de los semifinalistas del torneo.