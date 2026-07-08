Mundial 2026

Los dos suizos que vuelven a cruzarse con Messi, 12 años después del Mundial de Brasil

Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez estuvieron en la derrota de Suiza ante Argentina en los octavos de final de Brasil 2014. Este sábado volverán a enfrentar a Lionel Messi por un lugar en semifinales.