En Vancouver

Por penales, Suiza eliminó a Colombia y será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial

Tras igualar sin goles en los 120 minutos de juego, los europeos fueron más efectivos desde los 12 pasos y sacaron de la competencia a los sudamericanos para instalarse entre los 8 mejores. El próximo sábado desde las 22 y en Kansas, el campeón del mundo y los helvéticos definirán al último semifinalista.