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Maximiliano Pullaro
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Cuartos de final

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 9 de julio

Comienzan los cuartos de final en el tramo final de la competencia más esperada.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este jueves 9 de julio de 2026 con una programación que abre los cuartos de final de la competencia. La jornada tendrá un solo encuentro, tercera vez desde que arrancó el Mundial.

Este jueves se dará inicio de la tercera instancia de las llaves definitorias con el gran candidato Francia como protagonista y el temido Marruecos en frente, que buscará vengarse por lo sucedido en 2022.

Mirá tambiénFrancia venció a Marruecos y será el rival de Argentina en la final de la Copa del Mundo

Esta vez, el duelo entre las dos selecciones llegó una instancia antes. En Qatar, la selección gala le ganó 2-0 a los africanos, quienes habían logrado un Mundial histórico.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - France v Morocco - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 14, 2022 France's Theo Hernandez scores their first goal REUTERS/Peter CziborraEn Qatar 2022, Francia venció a Marruecos previo a su caída contra Argentina. Foto: Reuters

Cronograma

17.00: Francia vs. Marruecos (TV Publica, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)

Cargando llave del Mundial...

Cuántos partidos quedan

Cada vez queda menos. Contando el duelo de este jueves; cuatro de cuartos de final, los dos de semis, el tercer puesto y la final, siendo un total de 8.

Mirá tambiénFacundo Tello fue designado para dirigir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Ya jugados 96 de los 104 partidos previstos, quedan sólo 8 equipos en carrera por el campeonato.

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

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