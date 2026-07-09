Mientras los equipos descansan y preparan los cuartos de final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026, miles de millones de personas siguen recurriendo al Buscador de Google para despejar dudas, buscar estadísticas o simplemente alimentar la ilusión.
Argentina vs Egipto fue lo más buscado a nivel global en Google
La euforia del triunfo argentino por octavos de final del Mundial desató un interés masivo en el buscador de internet.
Por eso, Google Trends compartió las principales tendencias de búsqueda en todo el mundo sobre el campeonato y la Selección Argentina.
La lista de lo más buscado
Según los datos de Google Trends, la búsqueda que más creció a nivel global tras el gol de la victoria de Argentina fue “Argentina vs Egipto”, reflejando cómo la gente en todo el mundo seguía el minuto a minuto del partido. También se registraron búsquedas como:
- “Argentina x Colombia”
- “¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales?”
- “¿Quién más juega en el Mundial hoy?”
- “¿Cuántos Mundiales ganó Argentina?”
- “¿Cómo se llama cuando un jugador le pega a otro en el partido?”
- “¿Es el último Mundial de Messi?”
- “¿Dónde se juega la final del Mundial?”
- “¿Cuántas asistencias tiene Messi en el Mundial 2026?”
- “¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo?”
- “¿Contra quién juega Argentina en el Mundial?”
Entre la euforia, las estadísticas, los análisis y las especulaciones sobre lo que viene, la pasión sigue jugando su propio partido. Y en Google, cada búsqueda ayuda a contar esa historia en tiempo real.
¿Cuáles son los jugadores más buscados del Mundial?
Estos fueron los 10 jugadores más buscados en el mundo desde que empezó el torneo el 11 de junio
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Erling Haaland
- Neymar Jr.
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Vinícius Júnior
- Harry Kane
- Jude Bellingham
- Folarin Balogun