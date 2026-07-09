La polémica por el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sumó un nuevo capítulo.
La FIFA respondió a las críticas por el arbitraje de Argentina-Egipto
Tras los cuestionamientos de la Federación Egipcia de Fútbol y de su entrenador por el arbitraje en los octavos de final del Mundial 2026, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió el accionar de la terna arbitral y rechazó cualquier sospecha de favoritismo.
Luego de las duras críticas formuladas por la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) y por el entrenador Hossam Hassan, la FIFA salió a respaldar públicamente a los árbitros del encuentro y defendió la utilización del sistema de asistencia por video (VAR).
La respuesta llegó a través de Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros del organismo, quien aseguró que las decisiones adoptadas fueron correctas y negó cualquier tipo de influencia externa sobre los jueces.
La defensa de la FIFA frente a las acusaciones
La controversia se originó después del triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 sobre Egipto, un encuentro en el que el conjunto africano llegó a estar dos goles arriba antes de la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Tras la eliminación, la Federación Egipcia presentó una queja formal ante la FIFA y solicitó que se investigara la actuación del árbitro francés François Letexier y del equipo del VAR.
Entre los principales cuestionamientos figuró la anulación de un gol convertido por Mostafa Ziko, luego de que la tecnología detectara una infracción previa sobre Lisandro Martínez. También reclamó por una acción sobre Mohamed Salah en la jugada que derivó en el tercer gol argentino, al considerar que debió sancionarse una falta.
Las críticas fueron incluso más allá. El entrenador Hossam Hassan insinuó en conferencia de prensa que existían intereses para favorecer la continuidad de Argentina y de Lionel Messi en el torneo, una declaración que generó repercusión internacional.
Ante ese escenario, Pierluigi Collina concedió una entrevista al sitio oficial de la FIFA en la que rechazó de manera categórica esas acusaciones.
"Los árbitros son completamente independientes. No reciben instrucciones de nadie, ni siquiera del presidente de la FIFA", sostuvo el exárbitro italiano, considerado una de las máximas autoridades mundiales en materia arbitral.
Collina remarcó además que cada decisión tomada durante el encuentro fue analizada siguiendo los protocolos establecidos y afirmó que el VAR actuó correctamente al detectar la infracción previa en la jugada del gol anulado a Egipto.
Respecto del supuesto penal reclamado por el conjunto africano, explicó que los encargados del videoarbitraje evaluaron la acción y concluyeron que el contacto entre Mohamed Salah y Julián Álvarez correspondía a una disputa normal del juego y no reunía los elementos suficientes para sancionar una infracción.
Un mensaje para proteger la independencia del arbitraje
Durante su exposición, Collina también expresó preocupación por el impacto que pueden tener las acusaciones sin pruebas sobre la seguridad de los árbitros.
El dirigente sostuvo que cuestionar la honestidad de los jueces sin fundamentos puede generar consecuencias que trascienden lo deportivo, al exponerlos a campañas de hostigamiento y amenazas tanto contra ellos como contra sus familias. Por ese motivo, pidió mayor responsabilidad al momento de realizar declaraciones públicas después de partidos de alta tensión.
El presidente del Comité de Árbitros aprovechó además para defender el funcionamiento del VAR durante la Copa del Mundo. Señaló que el objetivo de la herramienta tecnológica continúa siendo corregir errores claros y manifiestos, garantizando decisiones más precisas sin alterar el desarrollo natural del juego.
En ese contexto, destacó que el Mundial 2026 incorporó nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la labor arbitral, entre ellas mejoras en el fuera de juego semiautomático, reconstrucciones tridimensionales de las jugadas revisadas y sistemas de análisis mediante inteligencia artificial para la preparación de los árbitros antes de cada partido.
Las declaraciones de Collina llegaron después de que la Federación Egipcia reiterara públicamente su malestar mediante un comunicado en el que manifestó dudas sobre la "coherencia e imparcialidad" del VAR durante el encuentro frente a Argentina. No obstante, la FIFA volvió a ratificar que las decisiones arbitrales adoptadas en el partido son definitivas y que el resultado deportivo no puede modificarse.