Mundial 2026

La FIFA respondió a las críticas por el arbitraje de Argentina-Egipto

Tras los cuestionamientos de la Federación Egipcia de Fútbol y de su entrenador por el arbitraje en los octavos de final del Mundial 2026, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió el accionar de la terna arbitral y rechazó cualquier sospecha de favoritismo.