La FIFA rechazó el recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para anular la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise en el partido frente a Paraguay. De esta manera, el delantero llegará condicionado al cruce de cuartos de final ante Marruecos.
FIFA rechazó el reclamo de Francia y Olise seguirá al límite de tarjetas
El organismo mantuvo la amonestación recibida por Michael Olise ante Paraguay. Si vuelve a ser amonestado frente a Marruecos y Francia avanza, se perderá la semifinal del Mundial 2026.
La decisión obliga al atacante francés a evitar una nueva amonestación. Si recibe otra tarjeta amarilla y Francia logra la clasificación, no podrá disputar una eventual semifinal del Mundial 2026.
La apelación no prosperó
La FFF había solicitado que se dejara sin efecto la sanción aplicada a Olise tras el encuentro de octavos de final frente a Paraguay. Sin embargo, la FIFA rechazó el pedido y confirmó la vigencia de la amonestación.
El reclamo surgió luego del antecedente de Folarin Balogun, cuya expulsión había sido suspendida provisoriamente para permitirle jugar ante Bélgica. Francia buscó un tratamiento similar para Olise, aunque el organismo resolvió de manera diferente.
La jugada que originó la polémica
La tarjeta amarilla fue mostrada después de un cruce con el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda. El futbolista de la Albirroja cayó al suelo acusando un golpe, aunque las repeticiones mostraron que Olise le hizo un gesto de silencio y lo sujetó de la camiseta.
El entrenador Didier Deschamps confirmó la decisión en conferencia de prensa. "No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación", explicó.
Más jugadores en riesgo
Además de Olise, Francia afrontará el duelo con Manu Koné y Bradley Barcola también al límite de tarjetas. Del otro lado, Marruecos tendrá cinco futbolistas condicionados para los cuartos de final.
En el caso de la Selección argentina, Gonzalo Montiel es el único jugador que llega en esa situación al partido frente a Suiza y deberá evitar una nueva amonestación para estar disponible en una eventual semifinal.