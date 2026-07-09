El Club Atlético Colón puso en marcha la campaña de abonos para el segundo semestre del año, convocando a sus socios a reservar sus lugares en el Estadio Brigadier López para la fase definitiva de la competencia. Con el objetivo de agilizar el proceso, la institución habilitó canales presenciales y digitales, además de estructurar facilidades de pago para todas las comodidades disponibles.
Colón lanzó la venta de abonos para la segunda mitad del torneo con opciones de pago en cuotas
La comisión directiva sabalera dio a conocer los valores para asegurar las ubicaciones de cara a la etapa decisiva del campeonato. Los hinchas podrán realizar el trámite tanto de forma virtual como en la sede, contando con planes de financiación sin recargo.
El tarifario completo para el segundo tramo
La dirigencia de la entidad santafesina estableció los siguientes precios fijos para cada uno de los sectores de la cancha:
Platea Este (Codos) y Plateas Altas (Norte y Sur): $125.000
Platea Este (Central): $140.000
Platea Oeste: $215.000
Platea Oeste Techada / Foso A2: $250.000
Palco Balcón / Palco Corporativo Norte: $360.000
Palco VIP: $450.000
Palco Supervip: $500.000
Cocheras / Estacionamiento: $200.000
Métodos de pago y alternativas de financiación
Para mitigar el impacto económico en los bolsillos de los asociados, se implementaron convenios especiales según la vía que se elija para la compra:
Trámite Presencial: Aquellos que opten por las ventanillas del club y utilicen tarjetas de Banco Bica tendrán la posibilidad exclusiva de abonar en 12 cuotas sin interés.
Trámite Online: Quienes realicen la operación a través del sitio web de Boletería Vip con otros plásticos bancarios podrán financiar el monto en 3 o 6 pagos a tasa cero.
Cabe destacar que quienes deseen adquirir su espacio de estacionamiento deberán hacerlo únicamente bajo la modalidad presencial en las oficinas del club o contactándose de forma directa mediante el servicio de WhatsApp del área de Socios (3424302960).