Beneficios para el socio

Colón lanzó la venta de abonos para la segunda mitad del torneo con opciones de pago en cuotas

La comisión directiva sabalera dio a conocer los valores para asegurar las ubicaciones de cara a la etapa decisiva del campeonato. Los hinchas podrán realizar el trámite tanto de forma virtual como en la sede, contando con planes de financiación sin recargo.