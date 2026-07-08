El delantero se sumó al plantel de Medrán

Garate, el segundo refuerzo: “Colón es un grande, siempre que te llama un club así te seduce para venir”

El 9 de 32 años formado en River y que viene de jugar en Grecia arribó este martes a la capital de la provincia para completar la revisión médica y los trámites necesarios para ser, oficialmente, la segunda cara nueva del plantel de Medrán. “Trato de jugar en función del equipo y si la puedo empujar es mucho mejor”, comentó.