Con un mercado de pases de la Primera Nacional que baja su persiana este miércoles a las 18, Colón sumó este martes su segundo refuerzo de cara a la parte decisiva de la temporada 2026. El delantero ya trabaja a las órdenes de Ezequiel Medrán en el predio 4 de Junio.
Garate, el segundo refuerzo: “Colón es un grande, siempre que te llama un club así te seduce para venir”
El 9 de 32 años formado en River y que viene de jugar en Grecia arribó este martes a la capital de la provincia para completar la revisión médica y los trámites necesarios para ser, oficialmente, la segunda cara nueva del plantel de Medrán. “Trato de jugar en función del equipo y si la puedo empujar es mucho mejor”, comentó.
Con la necesidad de incorporar gente en ofensiva ante las ya confirmadas salidas de Lucas Cano y Facundo Castro, la dirigencia sabalera aceleró en el transcurso del fin de semana y concretó el fichaje de Leandro Garate, un experimentado centrodelantero que buscará complementar en el puesto a Alan Bonansea.
Extensa trayectoria
Nacido hace 32 años en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, Garate se formó en las inferiores de River y debutó como profesional en el Apertura 2013 con la camiseta de Tigre. En casi 13 años de carrera profesional, el delantero de 1.91 metros de altura registra pasos por el fútbol chileno, Noruega y Grecia, además de una extenso recorrido por el ascenso de nuestro país.
Según los registros del sitio especializado Transfer Market, Garate acumula un total de 78 goles en 268 partidos oficiales, siendo su mejor momento goleador el que atravesó en la temporada 2023 con Unión Española de Chile, donde anotó 29 goles en 69 partidos.
En la última temporada con la casaca del Larisa de la segunda división griega, el flamante 9 de Colón convirtió 4 goles en 33 partidos disputados.
Su llegada a Santa Fe se produce mediante un préstamo desde Huracán, club dueño de su ficha, que lo cede por espacio de 18 meses con la chance de interrumpir el vínculo en el final de la temporada. Con García y Garate sumados al plantel en el 4 de Junio, Colón trabaja para terminar de cerrar por estas horas las 2 incorporaciones restantes de cara a la etapa decisiva de la Primera Nacional.
"Desafío personal"
Al momento de llegar a la ciudad para hacerse la revisión médica, Garate brindó sus primeras palabras como jugador sabalero y señaló: “Es un desafío en lo personal, así que quiero aportar de donde me toque, empujar y que sea un gran año para todos. Colón es un grande, siempre que te llama un club así te seduce para venir. Ojalá esté todo bien y podamos tener una gran temporada”
En otro tramo de la charla, el ex jugador de Huracán se definió como futbolista y manifestó: “Soy centro delantero, trato de jugar en función del equipo y si la puedo empujar es mucho mejor. Voy a tratar de aportar y que sea lo mejor”.
“Es una categoría dura, hay mucho equipo bueno, canchas difíciles, así que seguramente queremos ser protagonistas y que nos vaya bien durante todo el campeonato y tener un buen fin de año para todos”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia a lo que sabe del plantel de Colón, Leandro Garate destacó: “Hay un gran equipo, grandes jugadores, lo he visto. Tengo varios conocidos por haber jugado con ellos o en contra. Lo mío es tratar de competir, de ayudar y aportar de donde me toque”.
En el final, Garate aseguró: “Uno siempre trata de dar lo mejor, de seguir creciendo y ojalá que sea de una buena manera. Hoy tengo 32 años, me siento con una madurez linda, un buen recorrido, así que espero aportar, que nos vaya bien y que sea de la mejor manera”.