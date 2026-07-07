El césped que “colonizó” a Pelé, Diego y Messi

El Cementerio más vivo del mundo: ¡la casa de Colón cumple 80 años!

Vivió alegrías, se bancó tristezas, lo enterró a “O’Rei”, a la Selección Argentina y al poderoso Peñarol. Ahí jugaron Maradona y Messi. Soportó el Salado, se embarró con el “Indio” y su icónica historia paseó de Santa Fe al mundo.