Este domingo a las 15.30 contra Central Norte

Colón vuelve a casa, está a 5 del líder Ferro y lo visita en la próxima

El equipo de Medrán, que finalmente cosechó 6 de 9 jugando de visitante, sigue en los primeros puestos muy cerca de la punta. ¡Gran expectativa!: hace un mes que el Sabalero no juega en Santa Fe.