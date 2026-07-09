Desde el 7 de junio, cuando jugó con Ciudad Bolívar, que Colón no pisa el Cementerio de los Elefantes para jugar con el aliento ensordecedor de sus hinchas en Santa Fe. Pasó un mes largo y tres duras batallas en condición de visitante: ganó en el Bajo, perdió con Chaco y enmudeció Madryn.
Colón vuelve a casa, está a 5 del líder Ferro y lo visita en la próxima
El equipo de Medrán, que finalmente cosechó 6 de 9 jugando de visitante, sigue en los primeros puestos muy cerca de la punta. ¡Gran expectativa!: hace un mes que el Sabalero no juega en Santa Fe.
Sacó 6 de 9 como visitante: está ahí
Con seis de nueve, a pesar de ese impensado paso en falso en el Chaco, el equipo de Ezequiel está expectante: son cinco apenas los puntos que lo separan de Ferro Carril Oeste, rival al que casualmente enfrentará en la fecha siguiente y al que tiene “a tiro”. De todos modos, primero lo primero: ganarle a Central Norte de Salta en casa y regalarle una alegría a la gente.
Lo de Madryn, hace un puñado de días, fue toda una prueba de carácter y personalidad para el once de Medrán: sin los dos centrales titulares indiscutidos, sin su figura goleadora y con una lesión a la media hora de juego; además de arrancar perdiendo 1 a 0. Sin embargo, después de mucho tiempo, Colón pudo dar vuelta un resultado y quedarse con los tres puntos.
Ahora, en principio, tanto Pier Barrios como Rasmussen y “Nacho” Lago se meten en el once que buscará enterrar a los salteños e ir con todo a Caballito para incomodar al líder verdolaga en su propio reducto. Este cruce, en medio de la fiebre por el Mundial de la FIFA, se jugará el viernes 17 de julio desde las 19.30 en Capital Federal.
O sea que el Sabalero se jugará seis valiosos puntos en apenas cinco días: domingo acá en casa y el viernes en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri de Caballito.
La expectativa de los hinchas y socios sabaleros, con el triunfazo en Madyn, está renovada, porque falta “un montón”, porque el equipo puede dar más y porque el “Wachi” García demostró credenciales para que se lo considere como alguien importante en el ataque de Colón.
La gente, con el correr de los días, se puso al día con la cuota y fue renovando sus ubicaciones en el Brigadier López, puntualmente aquellos que no tenían el abono anual sino por los primeros seis meses y debieron extender. Como siempre, este domingo a las 15.30 contra los salteños, el marco será multitudinario.
En cuanto al cierre de mercado de pases en la AFA, Colón logró sumar tres caras nuevas: el atacante Franco “Wachi” García, el delantero Leandro Garate y el defensor Gabriel Risso Patrón. A último momento, el juvenil Jeremías Lucco fue frenado por la dirigencia de Belgrano cuando tenía todo acordado con Colón, ya que Artime quiere prestarlo a un club de Primera.
En lo que hace a las bajas, salieron Lucas Cano a All Boys, Facundo Castro a Nueva Chicago y Matías Godoy para Aldosivi de Mar del Plata.
El juez designado por la AFA es Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por los asistentes Matías Bianchi y Daniel Zamora, mientras que Leandro Villanueva se desempeñará como cuarto árbitro.
Hay que recordar que Ignacio Antonio, el todo-campista sabalero, llegó a cinco amarillas y se perderá este cruce contra los salteños, este domingo en el Brigadier López.
Expectativa por renovar abonos
Volviendo a la ilusión renovada de la gente sabalera, el Club Atlético Colón comunica a sus asociados/as que continúa la venta de abonos para la segunda rueda del torneo.
Valores segundo semestre: Platea Este Codos: $125.000 Platea Norte y Sur Alta: $125.000 Platea Este Central: $140.000 Platea Oeste: $215.000 Platea Oeste Techada: $250.000 Foso A2: $250.000 Palco Balcón: $360.000 Palco Corporativo Norte: $360.000 Palco VIP: $450.000 Palco Supervip: $500.000 Estacionamiento: $200.000.
Formas de pago: Tarjetas del Banco Bica: 12 cuotas sin intereses (solo modalidad presencial); todas las demás tarjetas: 3 y 6 cuotas sin intereses mediante boleteriavip.com.ar. En cuanto al estacionamiento: venta presencial o vía WhatsApp de Socios (3424302960).
El rival de Colón, Central Norte, no pudo sumar más que un punto ante San Miguel en la fecha pasada(número 19 de la Primera Nacional) tras empatar 1 a 1 ante su gente. El conjunto azabache se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Tomás Castro, que aprovechó su oportunidad para marcar el 1 a 0 en el estadio Michel Torino de Gimnasia y Tiro.
Con ese resultado el “Cuervo” no pudo despegar de los últimos puestos ya que tiene 19 unidades y solo está un punto arriba de Mitre (18), uno de los equipos que está en zona de descenso junto a Chaco For Ever (13).