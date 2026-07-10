Al cumplirse 40 años de México ‘86

¡Fiebre Mundial!: homenaje de Colón a su campeón Pedro Pablo Pasculli

Será un mega mural gigante en una de las paredes de ingreso al Cementerio de los Elefantes. “Pedro está orgulloso que se lo reconozca: será su historia desde el Barrio Centenario al mundo”, explican.