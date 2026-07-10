El que no sabe de dónde viene, es posible que nunca sepa para dónde ir. A la historia hay que conocerla, vivirla pero también hay que mantenerla viva, honrarla y transmitirla para las generaciones futuras.
¡Fiebre Mundial!: homenaje de Colón a su campeón Pedro Pablo Pasculli
Será un mega mural gigante en una de las paredes de ingreso al Cementerio de los Elefantes. “Pedro está orgulloso que se lo reconozca: será su historia desde el Barrio Centenario al mundo”, explican.
A 40 años de levantar la Copa del Mundo de la FIFA junto a Diego Armando Maradona en México ’86, Colón le rendirá un demorado (más vale tarde que nunca), merecido e indiscutible homenaje a Pedro Pablo Pasculli, un producto genuino del Barrio Centenario, que llevó el nombre de “Colón de Santa Fe” con su procedencia como campeón del mundo.
La Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón, que impulsa desde hace tiempo el Museo y Archivo Oficial del club, presidida por Diego Meloni, “pagará esa deuda” en nombre de la institución toda.
Concretamente, con el visto bueno del propio Pedro Pablo Pasculli (se fue a vivir a Europa y nunca más volvió), el campeón del mundo tendrá un mega mural que ocupará uno de los ingresos al Cementerio de los Elefantes. Será, por lo que pudo averiguar El Litoral, la ochava del final del sector este: Rodríguez Peña esquina Libertad.
Aproximadamente será un mega mural de 12 metros de ancho por 4 metros de alto aproximadamente. “La idea nuestra es para finales de agosto poder tenerlo listo. Va a ser una segmentación de imágenes desde su paso por las divisiones inferiores, la primera del club y obviamente por ser los 40 años y gran parte dedicada a México 86”, cuentan a El Litoral. El objetivo de mostrar su hermosa historia: del Barrio Centenario y de Colón al mundo.
“El mural cuenta con su apoyo y respaldo; lo estamos haciendo entre la Subcomisión, los integrantes de pintadas sabaleras, la Agrupación “Pampa” Gambier y el artista Oscar Falomir, el mismo que hizo al Diego en las afueras de la Este”, explican al diario de Santa Fe.
“Del mismo modo, estamos en tratativas con el Concejo y el propio Municipio para poder realizar algunos arreglos en la esquina; es más, hacer un pequeño paseo para que la gente pueda sentarse a tomar unos mates frente al mural. Eso es algo que nos piden los vecinos”, agregan.
Los relatores de entonces hablaban de “PPP”, Pedro Pablo Pasculli. Apareció en Colón allá por 1977. No jugó mucho. Se quedó hasta 1980, cuando lo transfirieron a Argentinos Juniors. Pero en realidad, Pedrito jugó 24 partidos en Colón y explotó en aquel Argentinos Juniors de Maradona, brillante por ese entonces y con un Diego en nivel superlativo, antes de ese paso previo —y a paso de campeón— por Boca como escala para triunfar en Europa. Pedrito Pasculli nació en el Centenario, se crió en Colón y recuerda con orgullo aquellos momentos de niño y de joven, cuando la cancha era muy diferente.
“Recuerdo la cancha auxiliar de Colón, que era de tierra y en la que ahora hay un estacionamiento. Ahí empecé a jugar y a meter goles cuando era chico. Y siempre me acuerdo de mi barrio Centenario. Yo estoy orgulloso de haber crecido en ese barrio y de hacer las inferiores en Colón. Me gustaría mucho volver alguna vez a servir a Colón”, decía hace algunos años en una nota con el colega Emi Nunia.
“No me puedo olvidar jamás de quienes me ayudaron cuando no era nadie. El caso del “Gringo” Zuliani es uno de ésos, junto con el “Patón” Aguirre. Me ayudó mucho a mí, a mis hermanos. No fueron fáciles los inicios, yo nací en una familia muy humilde en el Barrio Centenario. Siempre le voy a estar agradecido a Carlos por todo lo que me enseñó”, explicaba en una producción con El Litoral.
Ahora, a 40 años de consagrarse campeón mundial con la Selección Argentina de Carlos Salvador Bilardo y Diego Armando Maradona en México ‘86, Colón le rendirá un tributo, homenaje y reconocimiento a quien salió desde lo más humilde del Barrio Centenario y llevó el escudo con su sangre sabalera hasta el lugar más soñado por cualquier jugador de fútbol.