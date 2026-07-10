Este domingo 15.30 ante Salta

Colón: vuelve Rasmussen atrás y el “10” goleador en el ataque

La idea es no apurar ni arriesgar con el tema Pier Barrios, por lo que seguirá Olmedo en la cueva. Vuelve “Nacho” Lago y el “Wachi” espera filoso en el banco de relevos.