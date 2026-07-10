El retorno del gigante Federico Rasmussen y la esperada vuelta del “10”, Ignacio Manuel Lago, serán los dos únicos retoques que mostrará este domingo a las 15.30 el Colón de Medrán, que pisará el Cementerio de Elefantes después de un mes sin jugar en Santa Fe.
Colón: vuelve Rasmussen atrás y el “10” goleador en el ataque
La idea es no apurar ni arriesgar con el tema Pier Barrios, por lo que seguirá Olmedo en la cueva. Vuelve “Nacho” Lago y el “Wachi” espera filoso en el banco de relevos.
Dos cambios respecto a Madryn
En consecuencia, para recibir al Central Norte salteño de Marito Sciacqua, el Sabalero saltará con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.
La victoria en Madryn y la posición expectante (a 5 puntos del líder Ferro) motivan mucho a los hinchas y socios sabaleros por copar el Brigadier López este domingo desde las 15.30, en plena “fiebre mundialista”.
Hay que recordar que los socios sabaleros deben tener paga la cuota del mes de julio. Al mismo tiempo, el Club Atlético Colón comunica a sus asociados/as que continúa la venta de abonos para la segunda rueda del torneo.
Valores segundo semestre: Platea Este Codos: $125.000 Platea Norte y Sur Alta: $125.000 Platea Este Central: $140.000 Platea Oeste: $215.000 Platea Oeste Techada: $250.000 Foso A2: $250.000 Palco Balcón: $360.000 Palco Corporativo Norte: $360.000 Palco VIP: $450.000 Palco Supervip: $500.000 Estacionamiento: $200.000.
Formas de pago: Tarjetas del Banco Bica: 12 cuotas sin intereses (solo modalidad presencial); todas las demás tarjetas: 3 y 6 cuotas sin intereses mediante boleteriavip.com.ar. En cuanto al estacionamiento: venta presencial o vía WhatsApp de Socios (3424302960).
Viejo conocido: Marito Sciacqua
Hablando del rival sabalero, Central Norte llega desde Salta con un conocido del Mundo Colón en el banco de relevos: Marito Sciacqua. En una charla con Diez en Deportes, explicó que "tenemos 15 horas de viaje en colectivo y hasta vamos a entrenar allá. Hay que administrar las cargas porque es un esfuerzo importante”.
"Agarramos un fierro caliente y lo fuimos acomodando. Hoy el equipo compite, tiene identidad y creemos que podemos pelear cada partido. Vamos a enfrentar al que yo calculo que es el gran candidato; pero le vamos a hacer un partido complicado. Vi a Colón contra Bolívar, contra Deportivo Madryn y los miro siempre, no solamente porque ahora me toca enfrentarlo", dijo Marito.
"Colón tiene su funcionamiento y jugadores de jerarquía. Hoy todos los equipos estudian mucho al rival y las diferencias son mínimas. Todo muy equilibrado. Hay mucha estrategia, mucho trabajo táctico. Todos los equipos te cambian las referencias defensivas y buscan neutralizar tus fortalezas. Por eso cada partido se define por detalles".
“A mí me gustaría tener diez Bonansea. El desgaste que hace ese chico es enorme. Arrastra centrales, genera espacios para que Lago quede mano a mano. Hace todo el trabajo sucio. Si hiciera además muchos goles sería un delantero de otra categoría.
"En la Primera Nacional necesitás un nueve que presione, que choque, que desgaste a los defensores. Eso lo hace permanentemente", dijo el DT de Central Norte elogiando al “9” de Colón.
"Voy a cambiar el sistema. No significa ser más defensivo ni más ofensivo. Eso lo determinan las características de los jugadores y no el esquema. Una cosa es jugar de local y otra es hacerlo en la cancha de Colón. Si te metés atrás todo el partido, Colón te termina llevando por delante. Hay que ser un equipo equilibrado", tiró Sciacqua.
"Hay muchos chicos que no conocen la cancha de Colón. Les dije que para varios será un desafío enorme. Ir a jugar ahí es como hacerlo en la cancha de Boca para muchos equipos.
"No creo que haya otro equipo en la categoría que meta 20 o 25 mil personas como Colón. Esa presión se siente. Después de ganar en Madryn, la gente va a querer que el equipo haga un gol desde el minuto cero”, cerró Marito viviendo el partido del domingo.