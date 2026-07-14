El que sí descansa una fecha es Dening

Ferro dice que Monetti tiene 4 amarillas y lo pone contra Colón

A pesar de los registros periodísticos (donde se contabilizan cinco amarillas), el puntero verdolaga argumenta que “en nuestros registros tiene cuatro y puede atajar”. Hoy se confirmaría que el ascenso suspende todo sábado y domingo pero el viernes se juega en Caballito a las 19.30.