Sin dudas es “el partido del ascenso” en este fin de semana especial (finalmente la AFA no programará cruces ni sábado ni domingo): Ferro puntero y Colón escolta a cinco unidades con la gran posibilidad de dar el gran golpe en la mesa. Antes del cruce, la gran polémica se genera con el arquero titular verdolaga Fernando Monetti.
Ferro dice que Monetti tiene 4 amarillas y lo pone contra Colón
A pesar de los registros periodísticos (donde se contabilizan cinco amarillas), el puntero verdolaga argumenta que “en nuestros registros tiene cuatro y puede atajar”. Hoy se confirmaría que el ascenso suspende todo sábado y domingo pero el viernes se juega en Caballito a las 19.30.
Puntero contra escolta: ¡polémica!
Con 37 años, el ex Gimnasia de La Plata y San Lorenzo de Almagro, es uno de los puntos fuertes de un equipo que hace diez fechas que no pierde: 9 victorias y 1 empate. Hoy, así como antes fue Colón y después Morón, la punta se pinta de verde.
En el último partido, donde Ferro le ganó a San Miguel en Los Polvorines, Fernando Monetti recibió la tarjeta amarilla. Lo que está documentado por los distintos medios periodísticos es que esa amarilla, contra San Miguel, fue la quinta. En el partido de ida, Monetti le atajó en Santa Fe un penal a Bonansea.
El repaso de las amarillas que recibió el arquero titular de Ferro es el siguiente: 1) Fecha 6 ante Los Andes (21/03, local); fecha 7 contra Atlanta (28/03, visitante); fecha 12 frente a Ciudad Bolívar (03/05, visitante); fecha 15 ante Central Norte (24/05, local) y ahora la última del fin de semana, fecha 20 lo dicho de San Miguel (11/07, visitante).
A pesar de estos registros, desde Ferro informan que “nosotros lo tenemos con cuatro amarillas y puede atajar el viernes contra Colón; el que sí llegó a cinco amarillas es Dening”.
¿Puede ser que alguna de las cinco amarillas a Monetti se las hubieran asignado a otro jugador de Ferro y por eso aparece con cuatro?. En el caso de Colón, ante los trascendidos periodísticos, ¿puede realizar alguna consulta o presentación en AFA de cara al viernes?.
Lo concreto es que lo que informa la subcomisión de fútbol profesional de Ferro Carril Oeste contrasta con lo que relevaron los distintos medios periodísticos que cubren el ascenso. “Están las imágenes, se puede ver en cada partido y Monetti llegó a cinco”, dicen en Santa Fe.
El partido Ferro-Colón irá el viernes a las 19.30 en Caballito y el Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se publicará recién el día jueves; o sea, el día previo al gran choque del puntero contra el escolta.
“Al entrenador de Ferro, Juan Pablo Sara, le dieron la certeza que ataja sí o sí contra Colón”, avisan en el campamento verde. Por lo pronto, Colón analiza los pasos a seguir, respecto de una posible presentación “de oficio” en el Tribunal de Penas de la AFA.
El club que conmocionó el ascenso fue Mapú de Mendoza, ya que Enzo Pérez volverá a jugar en su propia casa. El experimentado mediocampista de 40 años regresará al club mendocino en el que se formó y que él mismo había señalado durante años como el lugar elegido para retirarse.
Más allá de que firmó un contrato hasta fin de año, el Cruzado tiene el objetivo de subir a Primera División y se encuentra en puestos de Reducido en la Primera Nacional.
Maipú: "Enzo Pérez ya está en casa"
El club mendocino confirmó la incorporación a través de sus canales oficiales con la frase “Enzo Pérez ya está en casa” y un video de presentación. En este, luego de un breve repaso de la trayectoria del jugador que vistió los colores de la selección argentina en los Mundiales de 2014 y 2018, Enzo brinda sus primeras palabras como futbolista de Maipú. “Se terminó la espera. De vuelta acá en casa, Cruzados”, comentó.
El mediocampista dejó Argentinos Juniors tras un semestre con escasa continuidad y sin lograr consolidarse como titular. Su paso por La Paternal había llegado después del final de su segundo ciclo en River, pero la falta de minutos apuró una salida que ahora desemboca en Mendoza.
La operación de su vuelta al club cordillerano se cerró después de que se aceleraran las negociaciones en los últimos días y de que la extensión del cierre del libro de pases de la Primera Nacional le diera a la institución el margen necesario para avanzar.
La vuelta tiene un peso deportivo y también personal. Maipú fue el club en el que empezó a formarse y del que siempre se declaró hincha, incluso cuando su identificación con River se volvió una de las marcas más visibles de su carrera. En 2019, el volante había dejado explícita esa intención: “Desde que juego en Estudiantes vengo diciendo que mi prioridad es retirarme en Maipú”.
Tiempo después, volvió sobre la misma idea: “Tengo un deseo, algo enfocado que tengo que seguir aprendiendo más allá de la edad. Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié, y también es una cuestión familiar”.
Ese objetivo empezará a tomar forma con un acuerdo inicial de seis meses. Para el club mendocino, su incorporación representa más que un refuerzo: suma experiencia, liderazgo y a un futbolista identificado con la institución.
A falta de toda la segunda vuelta de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se ubica dentro de los puestos de Reducido en la séptima ubicación con 27 unidades en la Zona B. Gimnasia de Jujuy lidera con 38 puntos.