A la espera de la decisión final de la Mesa de la Divisional que debe resolver qué hacer con la fecha 21 (hay dos ideas: suspender todo o bien jugarla entre viernes, lunes y martes), no cambia la etiqueta: Ferro-Colón en Caballito es “el partido”. Líder contra escolta, está todo dicho.
Ferro espera por Colón sin su arquero titular y sin el goleador
El experimentado Fernando Monetti no estará bajo los tres caños en Caballito y tampoco Emanuel Dening, el importante delantero verdolaga. En Colón pueden volver Pier Barrios atrás e Ignacio Antonio al medio.
Dos bajas de peso en el puntero
El Verdolaga, que viene con una racha impresionante desde que asumió Juan Manuel Sara como DT, perderá a dos valores titulares indispensables para recibir al Sabalero. El arquero Fernando Monetti y el goleador Emanuel Dening llegaron a la quinta amarilla, por lo que estarán sentados en las plateas mirando desde afuera.
Como contrapartida, el Colón de Ezequiel Medrán (ganó, goleó y gustó) llega con muy buenas noticias además del 4-0 a los salteños de Central Norte: tanto Pier Barrios (recuperado de la lesión) como Ignacio Antonio (cumplió por cinco amarillas) están en condiciones de ser tenidos en cuenta por el entrenador sabalero.
A su vez, el mismo Medrán confirmó en rueda de prensa que “Risso Patrón llegó, entrena y está habilitado; pero la situación de Garate es distinta”. El “9”, que llegó desde Huracán de Parque Patricios y cuya ficha el “Globo” comparte con Unión Española de Chile, todavía no tiene el TMS para jugar en Colón (es cuestión de días).
Por resultados y juego es, por lejos, el mejor momento de Colón. El “Negro” llegará a Caballito con su mejor actuación de la temporada, además de la racha: cosechó 9 de 12 puntos que puso en juego, con el plus de haber jugado tres partidos seguidos en condición de visitante (Defensores, Chaco, Madryn).
Del otro lado lo espera Ferro, el verde de Caballito, que es puntero y por ahora no se cae. Desde que asumió Juan Manuel Sara, el actual líder consiguió 31 de 36 puntos que disputó, pero además el equipo sumó 28 de los últimos 30 puntos.
¡Atento!: perdió tres veces en Caballito
De todos modos, no es la localía justamente lo que lo hace fuerte a Ferro; todo lo contrario. La muy buena campaña se sostiene de visitante, donde el Verde cosechó el 73 por ciento de los puntos que puso en juego: 7 ganados, 3 empatados y 1 perdido. Sumó 24 puntos.
En su reducto de Caballito, la producción baja hasta un 59 por ciento: 5 ganados, 1 empatados y 3 perdidos. Pudo sumar 16 unidades.
En ese rubro, el de la localía, lo de Colón es impresionante en Santa Fe. Por un lado, está invicto en el Cementerio de los Elefantes, con seis victorias y cuatro empates: dejó en casa el 73.33 de los puntos que puso en juego.
Además, el equipo de Ezequiel Medrán es uno de los cinco invictos como local de la temporada en la Primera Nacional. Los otros cuatro que no perdieron ante su gente son Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz de Mendoza y All Boys.
Además de Ferro y Colón, el otro equipo que aprovechó la fecha fue el “Milrayitas”: Los Andes necesitaba ganar para espantar los fantasmas tras dos caídas en fila, y lo hizo con autoridad en su estadio. El equipo conducido por Leonardo Lemos se impuso con un claro 3-1 sobre Ciudad Bolívar, pero todas las miradas de la tarde se las llevó una obra de arte: el gol olímpico de Alex Valdez Chamorro.
A los 50 minutos de juego, el volante se paró desde el rincón derecho y sacó un zapatazo que se cerró de manera magistral, dio en el poste y se metió al arco custodiado por Rufinetti. Ese grito significó el 2-0 parcial y el quiebre definitivo del partido.
El juvenil ex-Lanús fue la gran figura de la tarde en Lomas y cortó la racha negativa del Milrayitas. A propósito, sostuvo: "En la semana practicamos mucho la pelota parada con el cuerpo técnico porque sabíamos que ellos se defienden bien.
"En ese córner intenté tirarla muy cerrada, buscando el área chica para complicar al arquero o ver si alguno la desviaba. Le pegué con fe, pero cuando vi que pegó en el palo y entró no lo podía creer. Es mi primer gol olímpico y es una alegría enorme, más que nada porque sirvió para darle tranquilidad al equipo".
El triunfo fue un desahogo para el conjunto de Lomas de Zamora, que venía golpeado tras perder ante Deportivo Madryn y Almirante Brown. Con estos tres puntos, el Milrayitas se prende nuevamente en la pelea alta de la Zona A.
"Veníamos de dos partidos donde las cosas no salieron y nos dolió perder terreno. Pero este grupo tiene mucha personalidad. Sabíamos que Bolívar iba a ser un rival durísimo porque venía pegado a nosotros en la tabla. Por suerte pegamos en los momentos justos con los goles de Mauricio (Asenjo) y Matías (González), y pudimos regalarle este triunfo a nuestra gente que se lo merecía", aseguró Valdez Chamorro.