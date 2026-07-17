A una semana del debut, el viernes que viene (24 de julio) contra Platense en Vicente López los dirigentes de Unión se bifurcan en dos tareas: 1) seguir sumando los refuerzos que necesita Leonardo Carol Madelón; 2) poder levantar las dos inhibiciones que pesan sobre el club en la propia FIFA.
¿Cuál es la estrategia de Unión para levantar las dos inhibiciones en FIFA?
Como se sabe, es un requisito indispensable para poder utilizar los refuerzos que necesita Leo Madelón para arrancar el viernes 24 en Vicente López. ¿Los montos?: 90.000 dólares Angulo y 495.000 Juventud Las Piedras.
S.O.S: 600.000 dólares en pocos días
A priori, con el almanaque metiendo “pressing alto”, las demandas que debe gambetear el Tate superan el medio millón de dólares más los intereses habituales para este tipo de demandas internacionales en la casa del fútbol mundial. Y a horas de la final del Mundial.
El delantero ecuatoriano José “Tin” Angulo reclamó una cuota de un convenio caído por 90.000 dólares más intereses; el club uruguayo Juventud Las Piedras hizo lo propio por el incumplimiento del pago por la mitad de la ficha del zaguero charrúa Maizon Rodríguez: 495.000 dólares más intereses en FIFA.
O sea que, sumando los dos reclamos, Unión debiera reunir casi 600.000 dólares en los próximos días y así tener su “Libre Deuda” en la FIFA. Más allá que el departamento legal del club viene conversando con los abogados de Angulo y Juventud Las Piedras, la estrategia es una sola y muy simple.
“Entre lunes y martes ingresa el dinero total de la transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo y la primera cuota de Rafa Profini a Ucrania”, aseguran por estas horas en las inmediaciones de López y Planes.
Los cálculos hablan de un impacto de 2.5 millones de dólares para la tesorería del Tate. “La idea es levantar las dos inhibiciones en FIFA, poner al día los salarios de plantel más cuerpo técnico y empezar a pagar los premios atrasados que se acordaron con dos documentos a los jugadores. Y seguir armando el equipo con los refuerzos”, explican ante la consulta del diario de Santa Fe.
Hablando del llamado “Nuevo Unión”, tanto Mauro Luna Diale como Ignacio “Nacho” Malcorra entrenan con el plantel, mientras que está llegando Joaquín Mosqueira como parte de la salida de Valentín Fascendini, otro jugador que se va de Unión a Talleres: Troyanski, Portillo, Mosqueira y ahora el zaguero.
Mientras se resuelven los detalles finales con la llegada del lateral uruguayo Juan de Dios Pintado, el Tate acordó su quinto refuerzo: la “Perla” Eric Ramírez, un jugador al que Madelón dirigió en Gimnasia de La Plata y que parecía salir de Huracán para ir a Mar del Plata para reforzar a Aldosivi. Incluso, había sonado en Colón.
Una "Perla" suelta en López y Planes
El atacante, con pasado en Gimnasia, cerró su etapa en Parque Patricios luego de disputar 70 partidos con la camiseta del Globo, en los que convirtió 10 goles y aportó 2 asistencias, acumulando 3.291 minutos en cancha.
Su llegada a Huracán había generado expectativas y el comienzo fue positivo, con buenas actuaciones que lo posicionaron como una pieza importante del equipo. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo, su nivel se fue desdibujando y finalmente dejó de estar en la consideración del cuerpo técnico, por lo que no iba a ser tenido en cuenta para la próxima etapa.
“¡Eric Ramírez será jugador de Unión!. El delantero de 29 años llegará a préstamo desde Huracán. Firmará contrato por 18 meses”, fue la noticia para el campamento tatengue. Unión, que casi siempre jugó con la dupla Cristian Tarragona-Marcelo Estigarribia, se desprendió de Diego Armando Díaz (DAD), que se fue a préstamo a Patronato de Paraná.
Ahora, con la llegada de Eric Ramírez, es posible que Unión intente negociar una salida a préstamo del “Huevo” Colazo, recordando que Unión se lo compró a Belgrano de Córdoba (600.000 dólares la mitad de la ficha) y que el mismo club cordobés reclama un documento impago de 200.000 dólares.
De cara al juego del viernes que viene, contra Platense en Vicente López, todos los caminos conducen al debut de Lucas Ayala como “3”, la duda de Giaccone o Vera a lado de Menossi y la inclusión de Mauro Luna Diale de mitad de campo hacia adelante.
En el caso de Marcelo “Chelo” Estigarribia, habrá que esperar hasta último momento su evolución. Y en cuanto a Luna Diale, lo ya explicado: para que pueda volver a ponerse la camiseta del Tate, antes del jueves la dirigencia de Unión deberá levantar las dos inhibiciones que existen en FIFA.