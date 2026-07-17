A una semana del debut ante Platense

¿Cuál es la estrategia de Unión para levantar las dos inhibiciones en FIFA?

Como se sabe, es un requisito indispensable para poder utilizar los refuerzos que necesita Leo Madelón para arrancar el viernes 24 en Vicente López. ¿Los montos?: 90.000 dólares Angulo y 495.000 Juventud Las Piedras.