"Feliz por venir a Unión, la verdad que estaba muy ansioso por llegar. La verdad que cuando recibí el llamado de Leo (Madelón) no lo dudé y me vine”, dijo Eric Ramírez por Sol Play 91.5. El ex Gimnasia, Quilmes y Huracán es nuevo refuerzo tatengue.
Unión: llegó “La Perla” y Mauro ya se despidió desde Tenerife
Eric Ramírez, que viene de jugar 67 partidos y marcar 10 goles en Huracán, es el nuevo pasajero de la Madeloneta. “Me llevo cada momento rojiblanco”, dijo el ex capitán.
Una "Perla" suelta en López y Planes
Con 29 años, con 236 partidos y 37 gritos, “La Perla” ya se incorporó al plantel profesional de Unión que debutará contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
“Estoy muy contento por la decisión que tomé, llego para sumar y colaborar con el equipo. Sé que tuvieron una primera parte del año muy buena y seguramente vamos a mejorar lo hecho hasta el momento", agregó.
En cuanto a su propio perfil, Eric Ramírez fue contundente: “Los hinchas de Unión se van a encontrar con un jugador bueno, picante, que le gusta el gol y llegar al área. Mi intención es tratar de ayudar a mis compañeros a conseguir los objetivos".
Al mismo tiempo que llegaba Eric Ramírez a Casa Unión, en el viejo mundo el CD Tenerife hizo oficial la incorporación de Mauro Pittón, “veterano pivote argentino que llega para reforzar la medular del club isleño y que se convierte así en la octava incorporación de los blanquiazules”, publican los medios españoles.
Pittón tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo tras 15 temporadas en Argentina, en las que registró 320 partidos disputados a lo largo de su carrera en Unión Santa Fe, equipo en el que debutó profesionalmente en el 2015, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba, en la élite del fútbol argentino.
Mauro, octavo refuerzo de Tenerife
“Durante las últimas temporadas, Mauro Pittón ha sido uno de los capitanes de Unión de Santa Fe, ejerciendo un papel de liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego”, ha apuntado el CD Tenerife a través de su web.
Mediocentro polivalente de perfil defensivo, Mauro Pittón destaca por su “inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego y su equilibrio entre el trabajo sin balón y la construcción del juego”, ha añadido el Tenerife en su comunicado.
También ha señalado el club tinerfeño que se trata de un futbolista “con criterio en la distribución, buen primer pase y capacidad para dar continuidad a la circulación, cualidades que complementa con intensidad, contundencia en la recuperación, sacrificio defensivo y una notable personalidad competitiva”.
Estas características son las que han llevado al representativo tinerfeño a cerrar su fichaje para que aporte “estabilidad, equilibrio y empaque al centro del campo, tanto por sus prestaciones deportivas como por su influencia dentro del vestuario”, ha concluido el club.
El mismo Mauro, ya con la camiseta de su nuevo club y siendo el octavo refuerzo de Tenerife, se despidió del Tate: “No encuentro las palabras justas para poder reflejar lo que siento al intentar escribirlas. La realidad siempre ha superado cada sueño que tuve con esta camiseta desde chico. Me toca irme para cumplir otro sueño, pero me llevo cada momento rojiblanco en el corazón".
"Siento un privilegio enorme por haber vivido tantos momentos en el club que me crió y me formó en tantas cosas. Quiero hacer un agradecimiento gigante a todos los compañeros que me ha tocado compartir estos dos años y medio por ser la alegría de cada día y por el compromiso y compañerismo que hubo siempre como grupo", dijo el ex capitán.
"Gracias también a todas las personas que nos acompañaron cada día y nos ayudaron a crecer. Cuerpos técnicos, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, profes, videoanalistas, cocineros, dirigentes y todo el personal que estuvo con nosotros. Un agradecimiento especial a Leo, por el cual tengo un aprecio muy grande y siempre me ayudó a seguir creciendo como futbolista y como persona", escribió emocionado el “5”.
"A los hinchas tatengues, qué decirles. Gracias por tanto amor, por tanto cariño y por acompañarnos siempre. Me llevo todo esto y mucho más en el corazón, los voy a extrañar y ojalá en algún otro momento nos volvamos a encontrar. Con el corazón, gracias", cerró Mauro Pittón, que jugó 220 partidos con la camiseta del Tate y pudo festejar 9 goles.