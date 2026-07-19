Las novedades del equipo de Madelón

Unión: llegó “La Perla” y Mauro ya se despidió desde Tenerife

Eric Ramírez, que viene de jugar 67 partidos y marcar 10 goles en Huracán, es el nuevo pasajero de la Madeloneta. “Me llevo cada momento rojiblanco”, dijo el ex capitán.