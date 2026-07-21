De cara al segundo semestre de 2026

Unión, Leo, Spahn: otro mercado con “vuelos de repatriación”

Mauro Luna Diale, Ignacio “Nacho” Malcorra y “Joaco” Mosqueira son tres caras tatengues conocidas que vuelven a casa. Cuenta regresiva para poder levantar en FIFA la inhibición de Juventud Las Piedras.