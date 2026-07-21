Si bien está instalado en el ambiente del fútbol argentino que existiría una prórroga para el cierre del Libro de Pases de la Liga Profesional, Unión hizo un primer cierre con una receta tan casera como conocida en López y Planes. Después, las transferencias al exterior le darán más tiempo y más cupos.
Unión, Leo, Spahn: otro mercado con “vuelos de repatriación”
Mauro Luna Diale, Ignacio “Nacho” Malcorra y “Joaco” Mosqueira son tres caras tatengues conocidas que vuelven a casa. Cuenta regresiva para poder levantar en FIFA la inhibición de Juventud Las Piedras.
¿Se corre el cierre del Libro de Pases?
"Finalmente, mañana no cerrará el plazo para inscribir futbolistas en el fútbol argentino. Aún resta saber la nueva fecha, pero la prórroga será al menos por una semana más", aseguran en Buenos Aires.
El libro de transferencias tenía como fecha límite este martes 21 de julio a las 18, pero la extensión ya es un hecho. Por el momento no se precisó el nuevo plazo, aunque se anticipó que se estirará como mínimo hasta fines de la semana próxima.
La decisión repite lo que viene ocurriendo en los últimos torneos de la Liga Profesional, donde la AFA suele correr el cierre sobre la hora para que los clubes terminen de ajustar sus planteles.
Si bien el Tate sigue manejando altas (falta el uruguayo Juan de Dios Pintado y al menos dos o tres más) y bajas (es inminente la salida del “Huevito” Colazo), lo que define este mercado por ahora son los llamados vuelos de repatriación con viejos/nuevos conocidos que vuelven a casa.
En este mercado de invierno, los nombres de Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra y Joaquín Mosqueira cumplen ese requisito. Alguna vez fue con “los dos Pittón”, después Mauricio “Caramelo” Martínez, Lucas Gamba y el último con Franco Fragapane.
¿Qué se busca, ahora de la mano de Leo?: jugadores que conozcan al entrenador, que conozcan al club y que conozcan la ciudad. O que, si se pueda, conozcan las tres cuestiones al mismo tiempo.
"Nacho", Mauro y "Joaco", pertenencia Tate
La vuelta más ruidosa es la de Ignacio “Nacho” Malcorra, no solamente porque pasaron diez años sino porque resigna un “contrato grande” en Independiente: dejó esa zona de confort económico y volvió a López y Planes.
En el caso de Mauro Luna Diale y de Joaquín Mosqueira, sus antecedentes son mucho más recientes en el Mundo Unión. En el caso del extremo, que también puede jugar de punta, vuelve después de una experiencia en el exterior y un paso por Platense.
En el FK Ajmat Grozni, club de fútbol de Grozny, la capital de la República de Chechenia, Rusia, jugó 23 partidos y marcó un gol. En Platense, lo que marcó su vuelta al fútbol criollo, casi ni jugó: apenas 9 partidos en un año y pico.
Desde que se acordó su retorno con los rusos, sorprendió su capacidad para ponerse a tono en todos los sentidos. Es más, si Unión logra resolver la inhibición del club uruguayo Juventud Las Piedras en la FIFA, será titular el viernes a la noche contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
En su paso anterior con la rojiblanca a bastones, Mauro Luna Diale jugó 130 partidos y logró marcar 19 goles en Primera División.
La vuelta de Joaquín Mosqueira (transferido en su momento a Talleres con 60 partidos y 4 goles) viene como anillo al dedo. Primero, porque en la zona del campo donde juega el ex canterano tatengue, Unión perdió a Rafael Profini y a Mauro Pittón. Segundo, porque los cordobeses lo ofrecieron en el marco de la compra de Valentín Fascendini, lo que facilitó la operación mixta entre Luis Spahn y Andrés Fassi.
A estos tres nombres de la casa (Malcorra, Luna Diale y Mosqueira), hay que agregar dos viejos conocidos de Leonardo Carol en sus tiempos “triperos” como DT de Gimnasia: el lateral uruguayo Juan de Dios Pintado y el punta Eric “Perla” Ramírez. El primero, ex Nacional de Montevideo, está llegando; el segundo, ex socio de Tarragona, ya está corriendo en Casa Unión.
Más allá de la posible prórroga y de los cupos extras que tendrá el Tate por haber vendido al exterior (Profini a Ucrania, Del Blanco a Francia y Mauro Pittón a España), hasta acá y a horas del debut contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, el dato es concreto: Unión, Leo y Spahn armaron otro mercado con “vuelos de repatriación” con destino final el 15 de Abril.