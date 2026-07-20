El Club Atlético Unión presentó este lunes a Ignacio Malcorra como refuerzo del equipo de cara al segundo semestre de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.
“Diez años después”: Malcorra firmó con Unión y fue presentado
El ex Independiente arriba al Tatengue como jugador libre. En el período anterior disputó 68 partidos con la rojiblanca y marcó 20 goles.
Si bien, su arribo a la ciudad de Santa Fe ya se había dado a conocer en los días previos, la comunicación de la institución rojiblanca mostró recién ahora la firma del jugador junto al Director Deportivo Santiago Zurbriggen.
“Victor Ignacio Malcorra ya es jugador de Unión. Firmó su contrato junto al Director Deportivo Santiago Zurbriggen y ya entrena junto al resto del plantel”, escribieron en X y agregaron: “Bienvenido a casa”.
En motivo de su regreso tras el primer paso entre 2014 y 2016, también compartieron un breve video que repasa algunos de los goles de Malcorra con la rojiblanca mientras suena “Diez años después” de Los Rodríguez.
El volante viene de jugar con Independiente de Avellaneda 17 partidos, marcar 1 gol y sumar 3 asistencias. Su paso más extenso y exitoso recientemente fue por Rosario Central entre 2022 y 2025 con 133 partidos, 22 goles y 25 asistencias.
El paso por Unión
Con la camiseta Tatengue jugó entre 2014 y 2016, mezclando participación en el último ascenso a primera división y torneos en la máxima categoría.
Durante su estancia en La Avenida, justamente al mando de Leonardo Carol Madelón, Malcorra jugó 68 partidos, marcó 20 goles y sumó 22 asistencias.
El mercado de pases
Junto a Ignacio Malcorra, Madelón ya cuenta con el delantero Eric Ramírez, oficializado este mismo lunes, y los volantes Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale.
Entre las principales bajas del plantel se destacan Mateo del Blanco, Valentín Fascendini, Rafael Profini y Mauro Pittón.