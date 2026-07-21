Se trata del defensor Fernando Diaz

A Unión lo inhiben por un futbolista que no jugó ni un minuto en Primera

El 27 de junio del año pasado, Unión anunciaba la compra de la mitad de la ficha y le firmaba contrato al paraguayo Díaz hasta 2028. Apenas jugó un partido en reserva y se volvió a Paraguay. Al Tate lo inhibe Sol de América en FIFA.