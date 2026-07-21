El 27 de junio de 2025, el Tate anunciaba en redes que “el defensor paraguayo Fernando Díaz es nuevo jugador de Unión. El club adquirió el 50% de los derechos económicos y firmó contrato hasta diciembre de 2028. ¡Vamos con todo Fernando!”.
A Unión lo inhiben por un futbolista que no jugó ni un minuto en Primera
El 27 de junio del año pasado, Unión anunciaba la compra de la mitad de la ficha y le firmaba contrato al paraguayo Díaz hasta 2028. Apenas jugó un partido en reserva y se volvió a Paraguay. Al Tate lo inhibe Sol de América en FIFA.
Ahora, un año después y con el jugador cedido por la dirigencia tatengue a préstamo a Nacional de Paraguay, al Tate le cae otra inhibición a horas del debut del equipo de Leo Madelón, que será este viernes a las 21.15 contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Ese mismo día, el 27 de junio de 2025, El Litoral publicaba: “Hubo una apuesta económica por la segunda incorporación: Unión se queda con la mitad del pase del paraguayo Fernando Díaz”. En el desarrollo se explicaba que “por un lado, Unión confirma la compra de la mitad del pase de Fernando Díaz, el marcador central paraguayo, zurdo, que puede jugar de lateral por izquierda, que fue adquirido a Sol de América de Paraguay, club que es regenteado por Cristian Bragarnik y ya realizó sus primeros entrenamientos con el resto del plantel”.
Lo concreto es que la intervención de “Braga” duró apenas seis meses, se fue el año pasado y ahora Sol de América es presidido por Oscar Hernán Acosta. En el caso de Díaz, sin rodaje (el paraguayo y Durso fueron los únicos que no jugaron), vio puerta de salida por decisión de Leo Madelón y fue cedido a Nacional de Paraguay en enero de este año.
Ahora, las nuevas autoridades de Sol de América lo inhiben a Unión en FIFA por un incumplimiento en el pago de los documentos por la compra de ese cincuenta por ciento de Fernando Díaz, que nunca jugó en la Primera de Unión.
“El jugador es representado por Christian Bragarnik, quien hace varios meses ya no está más en Sol de América. A Unión lo inhibe Sol de América, no el jugador porque Fernando Díaz cobró todo lo acordado en Santa Fe. Mañana mismo se resuelve”, explicaron a El Litoral, sin precisar el monto que extraoficialmente sería de 150.000 dólares.
A hora del debut de Unión, el club está inhibido por dos clubes sudamericanos en la FIFA: Juventud Las Piedras de Uruguay y ahora Sol de América de Paraguay. ¿Podrá el Tate levantar estas dos inhibiciones en algunas horas para que Madelón pueda usar los refuerzos contra Platense?.