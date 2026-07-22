Para visitar a Platense en Vicente López

Estigarribia no llega en Unión y Misael Aguirre sería titular

El “Chelo”, con una molestia en uno de sus tobillos, quedó descartado para el debut frente a Platense este viernes en Vicente López. Podría haber un juvenil por línea: Ayala de “3”, Giaccone de “5” y Misa arriba.