Sin dudas, para Leo Madelón y para Unión son horas decisivas con el tema de las famosas inhibiciones que pesan sobre la entidad de la Avenida López y Planes en la misma FIFA. Porque si la dirigencia acuerda a tiempo y las levanta, el entrenador tendrá un tipo de herramientas y alternativas. De lo contrario, el escenario será distinto y distante.
Estigarribia no llega en Unión y Misael Aguirre sería titular
El “Chelo”, con una molestia en uno de sus tobillos, quedó descartado para el debut frente a Platense este viernes en Vicente López. Podría haber un juvenil por línea: Ayala de “3”, Giaccone de “5” y Misa arriba.
Esperando el tema inhibiciones...
Mientras Unión activa un plan de pagos a Juventud Las Piedras de Uruguay (son 495.000 dólares más intereses por lo de Maizon Rodríguez) para gambetear la inhibición, desde Asunción del Paraguay aseguran que “el comando del club @Soldeamérica decidió requerir el pago de la deuda en su totalidad.
En tanto ello no ocurra, están sujetos al efecto de lo resuelto por la FIFA”. O sea, exigen los 145.000 dólares más los intereses en un solo pago.
A priori, de todos los jugadores que llegaron como refuerzos hasta ahora, el que estaría adentro del once titular es Mauro Luna Diale, que le ganó la pulseada a Brian Cuello en uno de los andariveles. En el caso de Ignacio Malcorra y Eric Ramírez podrían ir al banco; en cuanto a Joaquín Mosqueira, si bien entrena, ni siquiera fue presentado oficialmente como refuerzo.
Los dos amistosos, primero Ben Hur y después Central, dejaron sensaciones del plan que tiene Leo para debutar este viernes a las 21.15 contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
En el fondo, Matías Mansilla, Lautaro Vargas, el uruguayo Maizon Rodríguez y Juan Pablo Ludueña continúan. En el sector izquierdo de la defensa, donde queda el vacío de Mateo Del Blanco (transferido al Racing de Estrasburgo de Francia), el juvenil Lucas Ayala le ganó la pulseada a Bruno Pittón.
El chico de la reserva, que desde enero viene entrenando con el plantel superior tatengue, tendrá un debut absoluto en Vicente López y será uno de los asteriscos en el once rojiblanco.
Vamos al mediocampo, donde el Tate perdió el doble cinco: Rafael Profini se fue al fútbol de Ucrania y Mauro Pittón a vestir la camiseta del Tenerife de España. Se aseguró la continuidad de Julián Palacios por un lado y apareció Mauro Luna Diale por el otro: si no llegara el visto bueno de la FIFA por las inhibiciones, la alternativa por la banda es Cuello.
En el nuevo doble “5”, a la espera de los tiempos por Mosqueira, asoman Lucas Menossi y su socio sería Emilio Giaccone, quien le habría ganado el mano a mano a Santino Vera.
En la ofensiva, recontra confirmado Cristian Tarragona (uno de los mejores en la campaña pasada) y ante la baja de Marcelo Estigarribia, se le abre la chance a Misael Aguirre de arrancar como segunda punta.
Un posible once titular del Tate
En consecuencia, pasando en limpio para ir este viernes a las 21.15 a Vicente López, el once de Leo sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Mauro Luna Diale (si no se levantan las inhibiciones va Cuello) Misael Aguirre y Cristian Tarragona.
Para este Platense-Unión (viernes 21.15 en Vicente López), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades arbitrales de la primera fecha del Torneo Clausura: Sebastián Martínez fue designado para controlar el encuentro.
La terna se completa con José Castelli y Lucas Pardo como jueces asistentes, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro. En la cabina del VAR estarán Salomé Di Iorio y Gastón Suárez, como VAR y AVAR, respectivamente. Martínez al Tate lo dirigió en cuatro oportunidades: la última fue el empate 2-2 frente a Vélez, por el Torneo Apertura 2026.
El equipo calamar dirigido por Walter Zunino afrontará su primer compromiso oficial del semestre y buscará comenzar con el pie derecho ante su gente. El encuentro frente al Tatengue se disputará este viernes 24 de julio desde las 21.15 y será televisado por TNT Sports.
El conjunto de Vicente López llega tras disputar tres amistosos de pretemporada. En el primero igualó 0 a 0 ante Aldosivi, luego como local frente a Sarmiento de Junín también empató sin goles, mientras que en el tercero se impuso por 2 a 1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.