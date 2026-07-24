Desde las 21.15

Unión quiere dejar los problemas a un lado y debutar con el pie derecho en Vicente López

Con la baja de 5 de los titulares del primer semestre y sin la posibilidad de usar los refuerzos que llegaron hasta el momento a Santa Fe, el equipo de Madelón visita a Platense en el arranque del Torneo Clausura. Debutan los juveniles Fagioli y Ayala en defensa, Giaccone se ganó un lugar en el medio y Aguirre acompañará a Tarragona en el ataque tatengue. Dirige Martínez Beligoy.