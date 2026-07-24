Tras una pretemporada que se extendió durante más de 5 semanas, y poniéndole cierre a una semana convulsionada en la que las noticias desde el plano institucional no fueron las mejores, el Unión de Leonardo Carol Madelón iniciará este viernes su participación en el Torneo Clausura de la Primera División de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Unión quiere dejar los problemas a un lado y debutar con el pie derecho en Vicente López
Con la baja de 5 de los titulares del primer semestre y sin la posibilidad de usar los refuerzos que llegaron hasta el momento a Santa Fe, el equipo de Madelón visita a Platense en el arranque del Torneo Clausura. Debutan los juveniles Fagioli y Ayala en defensa, Giaccone se ganó un lugar en el medio y Aguirre acompañará a Tarragona en el ataque tatengue. Dirige Martínez Beligoy.
Desde las 21,15 y en el estadio Ciudad de Vicente López, el tatengue visitará a Platense en cotejo válido por la primera fecha del Grupo A. Sebastián Martínez Beligoy será el encargado de impartir justicia con el respaldo de Salomé Di Iorio en la cabina del VAR en Ezeiza y la transmisión en directo de TNT Sports.
En cuanto a la larga preparación que tuvo el plantel rojiblanco para este primer partido por los puntos de la segunda mitad de la temporada, la realidad marca que el equipo de Leo se presentará con más de una decena de bajas tomando como referencia los futbolistas que tuvieron participación durante el Apertura.
Entre aquellos que salieron por transferencia, cesión o rescisión de contrato (Del Blanco, Profini y el capitán Mauro Pittón de los habituales titulares), aquellos que no son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico y entrenan aparte en Casa Unión y las dos bajas por lesión de Estigarribia y Maizon Rodríguez, el entrenador rojiblanco presentará un once renovado y con varios juveniles.
6 que siguen, 5 "nuevos"
Con Mansilla sosteniendo su posición como golero titular, las novedades comienzan a surgir en la línea defensiva, donde la baja a último momento de Maizon Rodríguez por una molestia muscular provocará el debut absoluto de Tomás Fagioli.
El central diestro formado en Colón de San Justo y de gran tarea en la reserva tatengue será el elegido para hacer dupla con Ludueña en la zaga, con Vargas como “4” y otro debutante, Lucas Ayala, en el lateral izquierdo.
El zurdo nacido hace 19 años en Santa Clara, realizó una muy buena pretemporada y le ganó la pulseada a Bruno Pittón para ocupar el puesto que dejó vacante Mateo Del Blanco con su salida al fútbol francés.
En la mitad de la cancha, se sostiene Julián Palacios sobre la derecha y Brahian Cuello sobre el andarivel izquierdo. Durante la pretemporada, Mauro Luna Diale parecía haberse adueñado de ese lugar, pero ante la imposibilidad de contar con los refuerzos será el jugador que llegó en enero desde Ecuador el que se mantiene desde el arranque.
En la zona central del mediocampo, las salidas de Profini y Mauro abren la puerta al ingreso de un Lucas Menossi que no tuvo demasiadas chances en su primer semestre en Santa Fe y a Emilio Giaccone, que se impuso en una pelea muy pareja a Santino Vera y estará desde el minuto 0 en Vicente López.
Con Mosqueira esperando ser habilitado, el pibe que debutó con el Kily González tendrá una gran oportunidad de demostrar sus condiciones.
Yendo a la línea de ataque, la fija es la continuidad del goleador Christian Tarragona, quien hará dupla con el juvenil santotomesino Misael Aguirre. La lesión de Estigarribia, más las salidas de Colazo a Aldosivi y el DAD a Patronato (y la imposibilidad de utilizar a otro de los refuerzos, Eric Ramírez) le abren la chance al chico formado en Colón de estrenarse en una posición distinta.
Aguirre tuvo dos buenas actuaciones en los amistosos de preparación, con gol incluido en el partido de la semana pasada ante Rosario Central.
Pasando en limpio, el 11 rojiblanco para el debut será con Mansilla; Vargas, Fagioli, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Giaccone y Cuello; Aguirre y Tarragona. Con todas las ausencias antes mencionadas, el banco de suplentes estará compuesto casi en su totalidad por los jóvenes valores promovidos desde la reserva.
A excepción de Bruno Pittón, Madelón tendrá a su disposición un banquillo cargado de juventud y con la posibilidad de hacer debutar a varios de los “pibes” de la cantera rojiblanca.
El calamar, ante su gente
Respecto del rival que tendrá enfrente Unión en su debut en el Clausura, vale señalar que viene de redondear un primer semestre histórico, en el que contra todos los pronósticos consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación.
Sosteniendo la base y con apenas un par de refuerzos, los dirigidos por Walter Zunino utilizarán estos primeros duelos del torneo doméstico para preparar la serie de playoffs que se le viene por el certamen continental.
Respecto del plantel que dispuso en la primera parte del año, el entrenador del marrón sumó al arquero campeón Juan Pablo Cozzani, que regresó de su experiencia en el fútbol árabe, y al delantero uruguayo Nicolás “Diente” López, que viene de quedar libre de Nacional de Montevideo.
En el último amistoso de pretemporada el pasado fin de semana, Platense igualó 1 a 1 con Huracán, con la formación que se anticipa para estar desde el inicio este viernes frente a Unión.
En ese cotejo, Zunino probó en el 11 titular al propio Cozzani; Agustín Lagos, el capitán Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva; Guido Mainero, Martín Barrios, Iván Gómez y Juan Gauto; Nicolás Retamar y el “Pupa” Leonardo Heredia. Bautista Merlini y López ingresaron en la segunda mitad y serían alternativas para el segundo tiempo en el debut ante el Tate.