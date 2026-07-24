Empató de visitante y sin los refuerzos

Madelón y una receta repetida: la de arreglarse con lo que le tiran

Cinco debutantes absolutos, un banco sin jugadores de experiencia (salvo Bruno Pittón) y un partido que iba perdiendo, lo dio vuelta, parecía que lo ganaba y se lo empataron en el final. Palacios jugó un segundo tiempo bárbaro y Ludueña empujó al equipo desde atrás. Un punto que cotiza en medio de tanta improvisación.