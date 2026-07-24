Unión empató 2-2 con Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras el empate de Unión con Platense
El Tate y el Calamar se enfrentaron en el estadio Ciudad de Vicente López. El resultado fue 2-2.
El primer gol del encuentro llegó tras una jugada parada del local, que desafortunadamente pegó en la rodilla del debutante (de titular) Fagioli en Unión y se metió en el arco de Mansilla.
Ya en el segundo tiempo, Ludueña se metió en el área como un 9 más y marcó de cabeza para Unión.
Apenas unos minutos después y tras una revisión del VAR, Martínez cobró penal para el Tate y Tarragona marcó desde los 12 pasos.
Desafortunadamente para Unión, Platense todavía tenía garra y ganas de darlo vuelta y Merlini sentenció el empate con una volea en el borde del área.
El equipo de Leonardo Madelón inició el segundo semestre con una formación renovada y varios juveniles entre los titulares. De esta manera, el conjunto santafesino quedó --- en la tabla de su zona.