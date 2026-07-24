Desde las 21.15, Unión de Santa Fe visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el estreno de ambos equipos en el Torneo Clausura del fútbol argentino.
Unión visita a Platense por el debut en el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto
El equipo de Leonardo Madelón comienza el segundo semestre frente al Calamar, por la primera fecha de la Zona A de la Liga Profesional.
El Tate afronta el debut con varias bajas y sin sus últimos refuerzos habilitados. Madelón deberá rearmar el equipo para iniciar un campeonato en el que buscará volver a meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.
Seguí el minuto a minuto
Murió Ceferino Díaz, exjugador de Unión y capitán del histórico ascenso de Olimpo
El exvolante había atravesado una grave enfermedad. Jugó en el Tatengue entre 2003 y 2004 y fue una figura central del primer ascenso de Olimpo a Primera.Continuar leyendo →
Se confirmaron las nuevas reglas del Mundial que regirán en el fútbol argentino
La AFA comunicó mediante el Boletín 6914 que las modificaciones de la International Board que fueron implementadas durante la Copa del Mundo serán aplicadas en los torneos locales después del 30 de julio.Continuar leyendo →
Unión no gana en Vicente López desde 1998
La última victoria tatengue como visitante de Platense fue el 14 de septiembre de 1998. Aquel equipo dirigido por Mario Zanabria se impuso 5 a 2, en una noche que también marcó el debut goleador de Matías Donnet.
Unión, los 17 años de gobierno de Spahn y un debut con varios pibes y sin refuerzos
Madelón armó un listado de viajeros con 26 jugadores, de los cuáles 15 son juveniles (muy pocos con experiencia en Primera) y varios de ellos debutantes. La cantidad de jugadores fue a raíz de que partieron de Santa Fe sin saber si se levantaba o no la inhibición para que jueguen las cinco incorporaciones. Mosqueira ni siquiera viajó.Continuar leyendo →
Aunque no puede debutar hoy ¡Cumple años Malcorra!
A la espera de la resolución sobre las inhibiciones, Ignacio Malcorra celebra su cumpleaños número 39 en Santa Fe.
La probable formación de Platense para recibir a Unión
Walter Zunino pondría a Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva; Guido Mainero, Martín Barrios, Iván Gómez y Juan Gauto; Nicolás Retamar y Leonardo Heredia.
Unión tendrá dos debuts en defensa y un equipo renovado
Leonardo Madelón formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Brahian Cuello; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.
Fagioli y Ayala tendrán su estreno en Primera, mientras que los refuerzos no estarán disponibles por las inhibiciones que pesan sobre el club.
Sebastián Martínez será el árbitro en Vicente López
Sebastián Martínez dirigirá el encuentro, acompañado por José Castelli y Lucas Pardo como asistentes. Kevin Alegre será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR y Gastón Suárez será el AVAR.
Platense y Unión vuelven a verse las caras después del empate en Santa Fe
El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 22 de enero, por la primera fecha del Torneo Apertura. Aquella noche, en el estadio 15 de Abril, el Tate y el Calamar igualaron 0 a 0.