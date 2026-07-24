Unión visita a Platense por el debut en el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto

Unión, los 17 años de gobierno de Spahn y un debut con varios pibes y sin refuerzos

Madelón armó un listado de viajeros con 26 jugadores, de los cuáles 15 son juveniles (muy pocos con experiencia en Primera) y varios de ellos debutantes. La cantidad de jugadores fue a raíz de que partieron de Santa Fe sin saber si se levantaba o no la inhibición para que jueguen las cinco incorporaciones. Mosqueira ni siquiera viajó.