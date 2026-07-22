Las seis nuevas reglas implementadas durante el Mundial 2026 tendrán vigencia en el fútbol argentino. Así lo informó la AFA a través del Boletín 6914 del Comité Ejecutivo. La decisión responde a un aviso de la Board Internacional para que las federaciones afiliadas a FIFA adopten los cambios.
Se confirmaron las nuevas reglas del Mundial que regirán en el fútbol argentino
La AFA comunicó mediante el Boletín 6914 que las modificaciones de la International Board que fueron implementadas durante la Copa del Mundo serán aplicadas en los torneos locales después del 30 de julio.
Las seis reglas implementadas en la Copa del Mundo incluyen tiempos de reanudación, intervenciones del VAR y protocolos de atención médica, la regla de los cinco segundos para saques desde el lateral, la ampliación de la intervención del VAR para decidir sobre córner o saque de arco y la salida temporal obligatoria de un jugador que solicita atención médica.
Fechas, alcance y aplicación local de los cambios
La AFA informó que la vigencia local de las modificaciones reglamentarios responde a una notificación internacional de la Board y que la adopción formal quedó consignada en el Boletín 6914. Según el comunicado, los cambios serán aplicados después del 30 de julio y el VAR empezará a operar con sus nuevas funciones desde el 1 de agosto, por lo que la transición en el fútbol argentino será escalonada entre calendario y tecnología.
La entrada en vigor implica que competencias nacionales y partidos de primera división acatarán las seis reglas definidas en el Mundial, y que la AFA coordinará la implementación en cada zona de disputa. La comunicación oficial precisa que la vigencia alcanzará a torneos con disponibilidad tecnológica para el VAR y que, hasta tanto, se mantendrán los reglamentarios anteriores en los encuentros ya disputados.
El alcance local también afecta la programación de transmisiones: varios encuentros de la primera jornada del Clausura serán televisados por cadenas como ESPN Premium y TNT Sports, que cubrirán partidos donde las reglas aplicadas estarán en efecto conforme al calendario comunicado por la autoridad nacional.
Contenido de las seis reglas y limitaciones en el ascenso
Las seis reglas aplicadas por la International Board incluyen la regla de los cinco segundos para saques laterales y saques de meta, la intervención del VAR para transformar un córner en saque de arco por error de apreciación, la expulsión por cubrirse la boca para hablar a un adversario y el retiro en diez segundos del jugador reemplazado, entre otras medidas que buscan ordenar el juego.
Asimismo, una de las modificaciones habilita la intervención del VAR en casos de confusión de identidad o por aplicación errónea de una segunda amonestación, y otra establece que un futbolista que solicita atención médica debe salir y permanecer un minuto fuera de la cancha salvo excepciones por falta sancionada con tarjeta. Esas normas fueron listadas por la Board internacional y serán aplicadas en el país.
En el fútbol de ascenso, donde aún no está disponible la tecnología del VAR, no será posible aplicar la corrección de córner a saque de arco ni anular una segunda amarilla por revisión; esa limitación local quedó explícita en la comunicación que adapta los cambios del Mundial al fútbol argentino.
Con el Mundial finalizado y las seis reglas en proceso de adopción, se reanuda la competencia local con el torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, que se jugará en dos zonas de 15 equipos y definirá cupos a copas internacionales y descensos, lo que implica consecuencias institucionales inmediatas para calendarios, transmisiones y reglamentarios en el fútbol argentino.