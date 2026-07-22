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El FBI incautó los teléfonos de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos

El procedimiento se realizó antes del regreso de la Selección argentina tras el Mundial 2026. La Justicia estadounidense investiga contratos comerciales internacionales vinculados a la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia en la llegada al estadio previo a Inglaterra. Foto: Fernando NicolaClaudio "Chiqui" Tapia en la llegada al estadio previo a Inglaterra. Foto: Fernando Nicola
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Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debió entregar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a agentes del FBI antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina tras el Mundial 2026.

El procedimiento se realizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y también alcanzó a otros integrantes de la comitiva oficial que viajaba en el vuelo chárter rumbo a Buenos Aires.

Quiénes están bajo investigación

Según la documentación judicial difundida por medios argentinos, además de Tapia fueron alcanzados por la investigación Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.

Claudio "Chiqui" Tapia bajó del colectivo para enfrentar a Cabo Verde. Foto: Fernando NicolaEl FBI incautó los teléfonos de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola

La Justicia de Estados Unidos también citó a declarar al presidente de la AFA y le solicitó que aporte información vinculada con Tourprodenter LLC, empresa que figura como agente comercial exclusivo de la entidad para contratos internacionales.

El foco de la pesquisa

La investigación está centrada en la estructura utilizada para administrar acuerdos de patrocinio, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección argentina en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, fiscales federales analizan movimientos financieros superiores a los 300 millones de dólares y buscan reconstruir el circuito de transferencias realizadas mediante cuentas bancarias y sociedades radicadas en Estados Unidos.

CHIQUI TAPIA EN EL Entrenamiento abierto de Argentina en la previa a las semifinales contra Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Fernando NicolaEl FBI incautó los teléfonos de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA en Estados Unidos. Foto: Fernando Nicola

Cómo comenzó la causa

La pesquisa tomó impulso durante el Mundial 2026 y se nutrió de documentación obtenida en litigios comerciales iniciados por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA.

Los investigadores analizan si algunas de las operaciones detectadas pueden configurar delitos contemplados por la legislación estadounidense. Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar y no implican imputaciones penales contra los involucrados.

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El operativo en Nueva York

Además de los teléfonos celulares, agentes federales secuestraron computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la delegación argentina.

La medida provocó una demora en la partida del vuelo chárter que trasladó al plantel y a dirigentes desde Nueva York hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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