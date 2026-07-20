Calendario post Mundial

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina? Las fechas FIFA que podrían marcar el final del ciclo Scaloni

Tras la final disputada en Nueva York, la "Albiceleste" ya tiene confirmados sus próximos compromisos en la agenda internacional. El equipo retornará a la actividad en las ventanas de septiembre y noviembre de este año, dos citas que prometen ser determinantes para conocer si el entrenador santafesino continúa al frente del proyecto.