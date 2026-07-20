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El posteo de Messi tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos"

El capitán de la Selección argentina publicó un sentido mensaje después de la derrota ante España. Agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido del equipo y felicitó al nuevo campeón.

El posteo de Messi tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos". Foto: Fernando NicolaEl posteo de Messi tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos". Foto: Fernando Nicola
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Lionel Messi rompió el silencio luego de la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El capitán de la Selección argentina expresó el dolor por la derrota frente a España, aunque también resaltó el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni durante los últimos años.

En una publicación dirigida a los hinchas, el rosarino agradeció el acompañamiento recibido durante el torneo y puso en valor el esfuerzo del plantel, que alcanzó su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo.

"Va a costar cerrar esta herida"

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió Messi al comenzar su mensaje. Sin embargo, rápidamente remarcó que también elige quedarse con los momentos positivos que dejó el recorrido de la Selección.

El capitán recordó los partidos que Argentina logró revertir durante el campeonato y señaló que esas actuaciones "quedarán para siempre en la memoria". Además, destacó el compromiso del grupo para volver a ubicarse entre los mejores seleccionados del mundo.

(260720) -- NUEVA YORK, 20 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de julio de 2026 del jugador Lionel Messi (d), de Argentina, observando el trofeo al término del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España, celebrado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos. (Xinhua/Huang Zongzhi) (ah) (rtg) (ce)"Va a costar cerrar esta herida". Foto: Xinhua

Agradecimiento a los argentinos

En otro tramo de su publicación, Messi agradeció las muestras de cariño recibidas tras la final y valoró el acompañamiento de los hinchas durante toda la competencia.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó el rosarino.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi receives the runner-up medal from FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump during the trophy presentation IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang"El dolor es muy grande". Foto: Reuters

El saludo para España

El mensaje también incluyó una felicitación para el nuevo campeón del mundo. "También quiero felicitar a España por el campeonato", escribió Messi al cerrar su publicación.

Las palabras del capitán llegaron pocas horas después de la final disputada en el MetLife Stadium, donde la Selección argentina no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022.

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