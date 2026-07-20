Radiografía de un final de época

El Mundial, una selección al límite y el desafío de renacer después de Messi

El subcampeonato en Estados Unidos marca el cierre de la etapa más gloriosa de nuestra historia. Entre la gratitud a un estilo que conmovió al país y los cortocircuitos tácticos de la final ante España, un desglose profundo de las razones de un equipo al límite y el complejo desafío de aprender a caminar sin Lionel Messi.