Tan dramático como los 35 años de vigencia del Fantasma de la Ópera en Broadway y tan nostálgico como “New York, New York” en la voz de Frank Sinatra. El cierre del partido no trajo la cuarta estrella, pero coronó a la selección argentina con el respeto del planeta entero y a Messi como un rey eterno, más allá de cualquier resultado. El césped del MetLife norteamericano se inundó de lágrimas, y un silencio ensordecedor cruzó el continente desde Nueva York hasta Ushuaia, en el fin de un proceso en el que el mejor jugador del mundo por años y años, se llevó la más rica de las reacciones: el amor incondicional y eterno de su gente.
Argentina perdió la final pero ganó la gloria
España se quedó con la Copa en Estados Unidos, pero el equipo de Scaloni selló un legado eterno de orgullo, valentía y amor propio. Messi se despide como héroe y siendo lo que es: el mejor de todos.
Lionel Andrés Messi se dejó caer sobre las rodillas, con los ojos vidriosos apuntando al cielo. En ese microsegundo de dolor, el peso de más de veinte años de batallas se sintió más fuerte que nunca. Arriba, entre las nubes, una silueta eterna con rulos y la zurda apoyada en la cintura lo miraba con ternura: Diego Armando Maradona bajaba los brazos para abrazar a su heredero en el final más humano y desgarrador de su cuento de hadas. El fútbol esta vez fue cruel; no pagó la última deuda, pero completó una obra de resiliencia pura.
Por primera vez en este proceso, la selección saboreó la amargura de quedarse a las puertas de un bicampeonato histórico en este julio de 2026. España se llevó la gloria, pero este equipo ratificó su estatus de leyenda con la frente en alto. Estos futbolistas no juegan por el dinero ni por los flashes; juegan con el orgullo herido del potrero, con la dignidad de un pueblo que sabe lo que es sufrir y encuentra, en la pelota, su refugio más sagrado. Para muchos argentinos, este subcampeonato no quita las miserias cotidianas, pero el orgullo de verlos dejar la vida en la cancha estira un lazo de unión inolvidable. Alguna vez fue Diego el que nos defendió en las malas; ahora fue Lionel Messi quien tomó su posta para cerrar el ciclo más exitoso de la historia moderna del fútbol argentino, en un torneo lleno de emociones inolvidables.
La estructura táctica y espiritual de este imperio herido lleva la firma indeleble de Lionel Scaloni. Aquel conductor que asumió en cenizas tras Rusia 2018 y construyó una fortaleza inexpugnable. Bajo su mando estratégico, Argentina jamás sufrió la eliminación antes de las semifinales, compitiendo con el cuchillo entre los dientes hasta el último segundo. Scaloni entendió el mensaje que Diego predicó siempre: la camiseta de la Selección se defiende con el alma. Logró edificar una cofradía de lealtad absoluta, donde los jóvenes se desgarraron los músculos para cuidar las piernas del Rey y devolverle la felicidad pura de jugar a la pelota.
Messi se plantó en la final arropado por sus "rebeldes con causa". Emiliano Martínez volvió a ser el guardián de los milagros bajo los tres palos. Cristian Romero y Lisandro Martínez defendieron la zaga central como fieras hambrientas, mordiendo en cada pelota dividida. Rodrigo De Paul fue el motor incombustible y guardaespaldas emocional del diez. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández actuaron como los directores de orquesta en el mediocampo, mientras Julián Álvarez y Lautaro Martínez dejaron los pulmones en el pasto intentando quebrar la defensa española. Todos ellos honraron el legado histórico de Maradona, Kempes, Di Stéfano, Passarella, Batistuta, Riquelme y tantos otros.
Y en el centro del escenario, bajo el aplauso ensordecedor de un estadio que reconoció su grandeza, Lionel Messi bailó su último tango mundialista. Verlo mirar la medalla de plata con la tristeza de quien estuvo tan cerca, rompió los corazones de todo el planeta. Su última función no terminó en vuelta olímpica, pero fue un poema de amor propio y una lección de entereza frente a la adversidad. El fútbol no le dio el cierre perfecto a Leo, pero el mundo le agradece eternamente haber coincidido en su misma época. El destino no quiso la cuarta, los viejos dioses exigieron el tributo del dolor, y el Diego, desde su palco celestial al lado de don Diego y la Tota, nos abraza en el llanto: ¡Gracias, selección; Messi es inmortal y el orgullo les pertenece para siempre! Vuelvan tranquilos a casa, muchachos. Serán recibidos como héroes, porque el pueblo nunca se equivoca.