Argentina disputó este domingo la final del Mundial 2026 frente a España en busca de un nuevo título. El Litoral estuvo presente en el estadio con una cobertura fotográfica exclusiva para retratar cada momento de la definición más esperada del torneo.
Mundial 2026
Las mejores fotos de El Litoral en la final entre Argentina y España
El multimedios santafesino pudo registrar los momentos más emocionantes del último partido de la Copa del Mundo. El lente de Fernando Nicola capturó las imágenes de otra inolvidable final.
Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando Nicola
El fotógrafo Fernando Nicola siguió de cerca cada detalle de una jornada histórica: la salida de los equipos al campo de juego, el color de las tribunas, las emociones de los protagonistas y cada instante del partido que definió al nuevo campeón del mundo.
Mirá las mejores postales de la gran final entre Argentina y España, con imágenes exclusivas de El Litoral que reflejan toda la pasión, la tensión y la emoción de una tarde que puede quedar grabada para siempre en la historia del fútbol argentino.
El 11 de Scaloni para Argentina-España. Foto: Fernando Nicola
Donald Trump, Gianni Infantino y el rey de España en los palcos del Metlife Stadium. Foto: Fernando Nicola
Jennifer Hudson canta el himno estadounidense. Foto: Fernando Nicola
Movimientos precompetitivos de Argentina. Foto: Fernando Nicola
Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando Nicola
Scaloni en Argentina-España. Foto: Fernando Nicola
Scaloni en Argentina-España. Foto: Fernando Nicola
Tapó Dibu, Merino pisó a Otamendi (FALTA), Nico Williams metió el gol y fue debidamente anulado. Foto: Fernando Nicola
Tapó Dibu, Merino pisó a Otamendi (FALTA), Nico Williams metió el gol y fue debidamente anulado. Foto: Fernando Nicola
Tapó Dibu, Merino pisó a Otamendi (FALTA), Nico Williams metió el gol y fue debidamente anulado. Foto: Fernando Nicola
Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando Nicola
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