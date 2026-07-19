Argentina empata sin goles con España en la final del Mundial; seguí el minuto a minuto

La familia de Lionel Messi ya ocupa su lugar en el MetLife Stadium, donde este domingo Argentina enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Antonela Roccuzzo ingresó al estadio junto a Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos del capitán argentino, además de Matías Messi. Como ocurrió a lo largo de todo el torneo, el círculo más cercano del número 10 acompaña a la Selección en uno de los partidos más importantes de su historia.