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Maximiliano Pullaro
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Argentina empata sin goles con España en la final del Mundial; seguí el minuto a minuto

La Selección Argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar su cuarta Copa del Mundo. Lionel Scaloni decidió patear el tablero, al igual que contra Francia hace 4 años.

Argentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando NicolaArgentina-España, final del Mundial 2026 | Metlife Stadium. Foto: Fernando Nicola
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La actividad llega a su punto más alto para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de superar a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en una exigente fase eliminatoria, el equipo de Lionel Scaloni afronta el último desafío del torneo frente a una España que llega invicta y tras eliminar a Francia en semifinales.

Con Lionel Messi como capitán y líder futbolístico, la Albiceleste buscará revalidar el título conseguido hace cuatro años. Del otro lado estará una España que combina la experiencia de sus referentes con el talento de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal. El encuentro será dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vinčić.

La información minuto a minuto

17:03 / Dom. 19.07.2026

Con Madonna, arranca el show de entretiempo

Las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho escoltaron a la mítica cantante al estadio

16:56 / Dom. 19.07.2026

Cuánto durará el entretiempo de la final entre Argentina y España

El organismo oficializó la extensión del descanso para el partido decisivo del Mundial 2026, que incluirá por primera vez un espectáculo musical durante el entretiempo.

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16:55 / Dom. 19.07.2026

Terminó el primer tiempo, se viene el show de entretiempo

16:50 / Dom. 19.07.2026

44' ST: Cambio de Scaloni

Salió lesionado Lisandro Martínez y entró Nicolás Otamendi

16:46 / Dom. 19.07.2026

40' PT: Amarilla a Lisandro Martínez

16:44 / Dom. 19.07.2026

38' PT: Dibu tapó el gol de España

16:30 / Dom. 19.07.2026

Pausa de hidratación

16:23 / Dom. 19.07.2026

17' PT: Tapó otra vez el Dibu

16:16 / Dom. 19.07.2026

¿Donald Trump acaba de tocar la Copa del Mundo?

Sí, efectivamente el presidente estadounidense tocó la Copa del Mundo con Gianni Infantino al lado.

16:12 / Dom. 19.07.2026

5' PT: Unai Simón salió hasta la mitad de cancha para cortar a Messi

16:11 / Dom. 19.07.2026

Messi y otro récord más

Messi es el primer jugador EN LA HISTORIA en ser titular en tres finales del Mundial.

16:10 / Dom. 19.07.2026

4' PT: Tapó el Dibu!!!

16:06 / Dom. 19.07.2026

Arrancó el partido

16:00 / Dom. 19.07.2026

Llegó el momento de María Becerra para cantar el himno argentino

Vestida de bandera argentina, emocionó a millones en la previa a la Final más Finalissima que nunca.

15:59 / Dom. 19.07.2026

Suena el himno español

15:56 / Dom. 19.07.2026

La copa la llevó Kempes

La copa de campeones: Iniesta, Charly Alcaraz y Mario Alberto Kempes llevaron la más pesada a la cancha. Foto de Fernando Nicola

15:53 / Dom. 19.07.2026

Palco con peso en la final

Donald Trump, Gianni Infantino y el rey de España en los palcos del Metlife Stadium. Foto de Fernando Nicola.

15:45 / Dom. 19.07.2026

Jennifer Hudson canta el himno estadounidense

Ganadora de Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro en Broadway). Foto de Fernando Nicola.

15:52 / Dom. 19.07.2026
15:30 / Dom. 19.07.2026

El campeón del Mundial 2026 se llevará un premio récord de USD 50 millones

Además del título y la gloria deportiva, la final entre Argentina y España tendrá en juego el mayor premio económico en la historia de los Mundiales. La FIFA confirmó que el seleccionado que levante la Copa del Mundo este domingo embolsará USD 50 millones, mientras que el subcampeón recibirá USD 33 millones.

El monto para el campeón supera en USD 8 millones al que obtuvo Argentina tras consagrarse en Qatar 2022. La FIFA también informó que la bolsa total del Mundial 2026 ascendió a USD 871 millones, impulsada por el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos disputados en Estados Unidos, México y Canadá.

15:25 / Dom. 19.07.2026

Ahora sí, el 11 confirmado de Argentina

Con el posteo oficial de la selección en X, se confirma lo dicho previamente. Scaloni mete dos cambios tácticos como en Qatar.

15:20 / Dom. 19.07.2026

La selección en el vestuario por última vez en el Mundial

14:45 / Dom. 19.07.2026

Arrancó el show de cierre del Mundial

Speed, el streamer y fan de Cristiano Ronaldo que intentó mufar varias veces a Argentina en esta Copa del Mundo inauguró la ceremonia con su canción "Champions (WC 26)".

Lo siguió el multiganador de Grammys, Post Malone, con varios temas aclamados por el público, entre ellos "Sunflower", canción oficial de la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

14:42 / Dom. 19.07.2026

Llegó la Selección al Estadio

El conjunto Albiceleste llegó al MetLife. El DT Lionel Scaloni fue el primero en bajar. Mientras tanto, en el campo de juego, los jugadores de España realizaron el reconocimiento.

Fotos de Fernando Nicola

14:37 / Dom. 19.07.2026

Ya se ve campeón... un jugador español habló sobre Trump

El delantero español del R. C. Celta de Vigo, Borja Iglesias, confirmó que estrechará la mano de Donald Trump si España gana la Copa del Mundo.

"No quiero ir a la cárcel. Espero que ocurra cuando todos estemos felices, que pase rápido y pueda olvidarme de ello. No creo que sea el momento de crear controversia. La gente sabe perfectamente lo que pienso".

14:27 / Dom. 19.07.2026

Lali bancó a María Becerra

A horas de cantar el himno nacional argentino frente a una multitud en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, María Becerra recibió la "bendición" de Lali, quién tuvo su mismo rol en la final de Qatar 2022.

14:24 / Dom. 19.07.2026

11 confirmado de España

Estos son los titulares de Luis de la Fuente:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal

14:09 / Dom. 19.07.2026

Este sería el 11 de Scaloni

A falta del posteo oficial de la Selección Argentina, la Scaloneta afrontaría la final contra España con:

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez

13:43 / Dom. 19.07.2026

España ya está en camino para disputar la final del Mundial

La selección de España dejó el hotel de concentración y emprendió el viaje hacia el MetLife Stadium, escenario de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. El plantel partió en el micro oficial rumbo al estadio, mientras que la delegación albiceleste hará lo propio en los próximos minutos para comenzar la cuenta regresiva hacia el partido decisivo.

13:30 / Dom. 19.07.2026

Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi ya llegaron al MetLife Stadium para la final

La familia de Lionel Messi ya ocupa su lugar en el MetLife Stadium, donde este domingo Argentina enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Antonela Roccuzzo ingresó al estadio junto a Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos del capitán argentino, además de Matías Messi. Como ocurrió a lo largo de todo el torneo, el círculo más cercano del número 10 acompaña a la Selección en uno de los partidos más importantes de su historia.

13:28 / Dom. 19.07.2026

Scaloni mantiene la incógnita: el posible equipo de Argentina para la final ante España

El entrenador de la Selección todavía no confirmó el once inicial para la definición del Mundial 2026. La formación se conocerá poco antes del inicio del partido en el MetLife Stadium.

12:56 / Dom. 19.07.2026

Abrieron las puertas del MetLife Stadium y comenzó el ingreso de los hinchas para la final del Mundial

La cuenta regresiva para la final entre Argentina y España ya se vive dentro del MetLife Stadium. La FIFA habilitó el ingreso de los espectadores y las largas filas que rodeaban el estadio desde las primeras horas del día comenzaron a avanzar bajo un importante operativo de seguridad. Con capacidad para más de 82.500 personas, el escenario de Nueva Jersey lucirá colmado para recibir el partido más esperado del Mundial

12:47 / Dom. 19.07.2026

Prueba de sonido

María Becerra fue elegida para interpretar el Himno Nacional antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium.

10:45 / Dom. 19.07.2026

En la previa del Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto llevó la pasión mundialista al paddock de la Fórmula 1 con la camiseta de Julián Álvarez

08:21 / Dom. 19.07.2026

La Fuerza del grupo

A un día de la final del Mundial 2026, Lionel Messi y varios referentes de la Selección argentina compartieron la misma imagen junto a jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. La postal se convirtió en el símbolo de la unión del plantel en la previa del duelo decisivo frente a España.

06:51 / Dom. 19.07.2026

El árbitro de la final

La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić para dirigir el partido decisivo. El juez de 46 años ya arbitró finales de Champions League y Europa League y tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el encuentro más importante del Mundial.

06:49 / Dom. 19.07.2026

¿Con qué camiseta juega Argentina?

La FIFA confirmó que Argentina disputará la final con su tradicional camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas. España, por su parte, vestirá su camiseta roja, con pantalón y medias azules.

06:49 / Dom. 19.07.2026

"Es imposible parar a Messi"

Pedro Porro, uno de los referentes de España, fue consultado sobre el capitán argentino y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo: "Es imposible parar a Messi". El lateral aseguró que la única manera será defender en equipo.

06:48 / Dom. 19.07.2026

Lamine Yamal, el otro gran protagonista

Con apenas 19 años, Lamine Yamal será una de las principales amenazas para la Selección. El delantero llega recuperado de las molestias físicas que arrastró durante la semifinal y estará disponible para enfrentar a Argentina.

06:46 / Dom. 19.07.2026

La Finalissima que nunca se jugó... tendrá revancha

Argentina y España debían enfrentarse en la Finalissima 2026 como campeones de América y Europa, pero el partido fue cancelado. Cuatro meses después, el destino los cruzó en el escenario más importante posible: la final de la Copa del Mundo.

06:45 / Dom. 19.07.2026

España llega con un invicto que asusta

La Roja alcanzó la final sin conocer la derrota y con una de las defensas más sólidas del torneo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente eliminó a Francia en semifinales y buscará conquistar el segundo Mundial de su historia.

06:44 / Dom. 19.07.2026

Messi busca cerrar su historia con otro título mundial

Lionel Messi disputará una nueva final con la camiseta argentina. El capitán, campeón en Qatar 2022, intentará conquistar un segundo Mundial y convertirse en el primer futbolista argentino en levantar dos Copas del Mundo como jugador.

06:40 / Dom. 19.07.2026

Llegó el gran día: Argentina va por la cuarta estrella

Después de 38 días de competencia, el Mundial 2026 llega a su fin. La Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar la cuarta Copa del Mundo de su historia frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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